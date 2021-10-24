İngiltere’den korkutan corona virüsü uyarısı: Şimdiye kadarki en kötü kışı yaşayabiliriz

İngiltere'de muhalefet milletvekilleri, ülkede artan corona virüsü vakalarına karşı hükümeti suçlarken, uzmanlar, 'salgının başından bu yana en kötü kış mevsimi'ni yaşayabiliriz uyarılarında bulundu.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’de muhalefetteki İşçi Partisi sözcülerinden Rachel Reeves, ülkedeki corona virüsü vakalarının hızla arttığını vurgularken, uzmanlar da ‘şimdiye kadarki en kötü kış mevsimini yaşayabiliriz’ uyarısında bulundu. Reeves, hükümetin artan vakalar üzerine acil B planına geçmesi gerektiğini söyledi.

Bu sabah BBC’nin Andrew Marr Show’una katılan Reeves, “Bence hükümetin A Planını gerçekten uygulayabilmesi fazlasını yapması gerekiyor.” dedi. Başbakan Boris Johnson, Sağlık Bakanı Sajid Javid’in corona virüsü vakalarının günde 100 bine ulaşabileceğini söylemesine rağmen daha sıkı kısıtlamalara geçmemekle suçlanıyor.

YENİ KISITLAMALARI DEVREYE SOKUN ÇAĞRISI

Hükümet, herkesi aşı olmaya çağırırken, sağlık görevlileri İngiliz The Independent gazetesine yaptığı açıklamada; İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS)’nin gelmiş geçmiş en kötü kış mevsimi ile karşı karşıya olduğunu vurguladı.

İngiltere’de kış boyunca COVID-19’la mücadele planı kapsamında hazırlanan stratejiye göre, halihazırda yürürlükte olan “A planı”na devam ediliyor.

Bu plan, yaklaşık 30 milyon kişiye güçlendirici aşı, sağlıklı 12 ila 15 yaşındakilere ise tek doz aşı sunulmasının yanı sıra kapalı mekanlarda toplanmalar için havalandırmayı, kalabalık mekanlarda el yıkamayı ve maske kullanımını teşvik ediyor.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, ülkedeki corona virüsü vaka sayısının kış aylarında günlük 100 bini bulabileceği konusunda uyarmıştı. Sağlık çalışanları ise hükümete, kışın bir “kriz” yaşanmasından kaçınılması için acilen bazı corona virüsü önlemlerini devreye sokma çağrısı yapmıştı. Ancak hükümet, tüm bu çağrılara direnmekle ve yeterli önlem almamakla suçlanıyor.

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