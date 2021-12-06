İş bırakan sağlık emekçileri: Acil durumlar dışında gelmeyin

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyesi sağlık çalışanları ile Türkiye genelinde işi bıraktı. Vatandaşlara, “Mücadelemiz yalnız kendimiz için değil, halkın sağlığa erişim hakkı ve nitelikli sağlık hizmeti alabilmesi içindir. Acil durumlar dışında sağlık ve sosyal hizmet kurumlarına gelmeyerek eylemlerimize destek verin” çağrısı yaptı.

Latif SANSÜR

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SES üyesi sağlık çalışanları çalışma koşullarına dikkat çekmek için ülke genelinde iş bırakma eylemi yaptı. Sendikanın örgütlü olduğu tüm sağlık kuruluşlarında acil, ameliyathane, yoğun bakım, onkoloji ve diyaliz servisleri dışında sağlık hizmeti verilmedi. Hastaneler önünde toplanan, basın açıklaması yapan, kimi kentlerde yürüyen, pankart açıp sorunlarını haykıran sağlık çalışanları bazı illerde Valiliklerin yasaklama kararıyla karşılaştı.

HAKLARIMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ

Sağlık çalışanları yaptıkları açıklamalarda “Yoksulluk sınırı üzerinde emekliliğe yansıyan temel ücret, 3600-7200 ek göstergenin kademeli olarak düzenlenmesi ve yıpranma payı verilmesi, Covid-19'un iş kazası ve meslek hastalığı olarak sayılması, halkın sağlığa erişim hakkı ve nitelikli sağlık hizmeti alabilmesi, sorumluların görev ve yetki yükümlülüklerinin hatırlatılması için” seslerini duyurmaya çalıştıklarını belirtti. Sağlığın bir ekip işi olduğunu hatırlatarak haklarından vazgeçmeyeceklerini haykırdı.