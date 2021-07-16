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İstanbul’da vakalarda artış var! İl sağlık müdüründen önemli uyarı

Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından corona virüsü pozitif vaka sayısında az da olsa artışlar olduğunu belirterek, vatandaşlara aşı yaptırma çağrısında bulundu.

Güncellenme: 20:00, 16/07/2021
HaberlerSağlık
İstanbul’da vakalarda artış var! İl sağlık müdüründen önemli uyarı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından, corona virüsü salgınının kentteki seyri hakkında bilgilendirmede bulundu.

İstanbul’daki COVID-19 pozitif vaka sayısında az da olsa artışlar saptandığını kaydeden Prof. Dr. Memişoğlu, “Farkındalık, maske, mesafe ve aşı ile önlemimizi alalım. Toplumunuza güveniyoruz” dedi.

Vatandaşlara aşı yaptırma çağrısında bulunan Memişoğlu, “Bugüne kadar hedef nüfustaki 3.5 milyon vatandaşımızın(%30) aşılamasını tamamladık. Haydi İstanbul, öncelikli hedefimiz %60” ifadelerini kullandı.

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Yayınlanma Tarihi:19:58,