Kadın kalbini tehdit eden 12 önemli risk

Kadınların da kalp hastalıklarına yakalanma riskinin yüksek olduğuna dikkat çeken Kardiyoloji Uzm. Dr. Tayfun Gürol, “Ancak birçoğu bu gerçeğin farkında değil ve erken teşhiste geç kalınıyor” dedi, kadın kalbini tehdit eden risk faktörlerini şöyle sıraladı:

Nazan DOĞANER HALICI

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

1-Genetik: Özellikle anne ve baba gibi birincil akrabaların erken yaşlarda kalp damar hastalığına yakalanmış olması riski artırmaktadır.

2-Romatizmal kalp kapağı hastalıkları: Küçük yaşlarda A grubu Beta hemolitik streptekok denilen bir bakteri tarafından bademcik iltihabı geçirilirse buna bağlı oluşan antikor ve anjiten kompleksleri kalp kapaklarında bozukluk yapabilir. Bu nedenle sık sık bademcik iltihabı geçiren kişilerin kalp kapağı tutulumuna karşı takip ve tedaviyi ihmal etmemeleri gerekir.

3-Obezite: Kadınlarda obezitenin koroner arter hastalığı için daha yüksek bir risk faktörü olduğu saptanmıştır. Bunun için kilo almamaya gayret etmek, az kalori almak, spor yapmak çok önemlidir.

4- Hipertansiyon: Sinsi bir hastalık olup yıllar içinde kontrolsüz kalırsa kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, kalp damarlarında kireçlenmeler, beyin kanamaları, körlük, atar damarlarda anevrizma dediğimiz genişlemeler gibi durumlara yol açabilir.

5-Kalp rahatsızlıkları: Kalp damarlarında tıkanıklık olmadan gelişen kalp krizleri, kalp damarlarında kendiliğinden yırtılma, küçük pıhtıların ince damarları tıkaması, kırık kalp sendromu gibi sorunlar, kadınlarda daha sık ortaya çıkar. Özellikle stresli bir durumdan sonra bazı kişilerde aşırı adrenerjik maddeler salgılanır ve bunlar kalp damarlarında büzüşmelere neden olarak kalp krizini taklit eden durumlar yaratabilir.

6-Diyabet: Yapılan çalışmalarda diyabetik kadınlarda koroner arter hastalığı ortaya çıkma yaşının daha erken olduğu ve aynı zamanda erkeklere göre daha ölümcül seyrettiği gözlenmiştir. Diyabetik kadınlarda diyabetik erkeklere göre kalp yetmezliği görülme ve inme (felç) riski daha fazla bulunmuştur.

7-Hareketsizlik: Özellikle ev hanımlarında hareketsizlik, durağan yaşam kadınlarda erkeklere göre daha fazladır. Bu durum koroner arter hastalığı riskini artırır.

8-Gebelik: Kadınların gebelik dönemleri kardiyak açıdan risklerinin arttığı bir dönemdir. Gebeliğin tetiklediği kendiliğinden kalbi besleyen damarlarda yırtılma, hipertansiyon, şeker hastalığı gibi nedenlerden dolayı özellikle kadınların gebe kaldığı dönemlerde kalp sağlığına daha da önem vermeleri gerekir. Gebelik planlayan kadınlarımızın mutlaka kalp kontrolünden geçmelerini tavsiye ederiz.

9-Bağışıklık sistemi: Otoimmün hastalıklar kadınlarda daha fazla görülmektedir ve bu hastalıkların kardiyak tutulumları olabileceği akıldan çıkarılmamalıdır.

10-Sigara: Kadınlarda sigara kullanımı kalp-damar hastalıkları riskini daha da artırmaktadır.

11-Menopoz: Menopozla beraber östrojen hormonunun azalması kalp damar hastalıkları yönünden ciddi bir risk artışı oluşturmaktadır. Bu nedenle bu dönemden sonra özellikle daha dikkatli olunması önerilir.

12-Kış ayları: Soğuk havalarla beraber damarlarda spazm olabilir bu nedenle kalp damar hastalıkları kış aylarında artış gösterme eğilimindedir. Kış aylarında gribal enfeksiyonlardan sonra kalp zarı iltihabı, miyokardit (kalp kası iltihabı) görülme olasılığı artar. Aynı zamanda bu tip durumlar sınırda seyreden kalp yetersizliklerinin kötüleşmelerine neden olabilir. Dolayısıyla kış başlamadan önce zatürre, grip ve Covid-19 aşılarını yaptırmak büyük önem arz etmektedir.

Kalp krizi belirtileri erkeklerden farklıdır

Erkeklerde kalp krizinde temel belirti göğüs ağrısı iken kadınlarda ilk planda kalp problemini düşündürmeyen belirtiler daha fazla görülür. İşte o işaretler:

İŞTE BELİRTİLER

– Boyun, çene, omuz, sırt veya karın bölgesinde ağrı,

– Nefes darlığı,

– Sağ kol ağrısı,

– Terleme,

– Baş dönmesi ve fenalık hissi,

– Bulantı ve kusma,

– Alışılmadık yorgunluk.