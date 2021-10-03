Kadınlarda idrar kaçırma nasıl tedavi edilir

‘İdrar kaçırma’ sorununun kadınlarda daha yaygın görüldüğünü belirten Yazıcı, “Tedavisi yaşam tarzı değişiklikleri, ilaç ya da ameliyatla mümkün” dedi…

Nazan DOĞANER HALICI

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Öksürme, gülme, hapşırma ya da egzersiz yaparken ortaya çıkan inkontinans yani idrar kaçırma, her yaşta görülebilir.

“İdrar kaçırma yaşlanmanın normal bir parçası ya da birlikte yaşamak zorunda olduğunuz bir problem değildir” diyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Melis Gökçe Koçer Yazıcı, bu konuda merak edilenleri şöyle anlattı…

MESANE NASIL ÇALIŞIR?

Böbrekleriniz vücudunuzun filtreleridir. Atık ürünler böbrekler tarafından kanınızdan atılır ve idrar oluşturur. İdrar daha sonra üreter adı verilen iki ince tüple, idrarın vücuttan ayrılma zamanı gelene kadar mesanede toplanır. Mesane dolduğunda, beyin idrar yapma zamanının geldiğine dair bir sinyal gönderir. Sfinkter denilen bir kasın gevşemesiyle idrar mesaneyi terk eder ve üretra idrarın vücuttan serbestçe akmasına izin verir. Saydığımız bu organlardan biri gerektiği gibi çalışmadığında idrar kaçırma olabilir.

SEBEPLERİ NELERDİR?

İdrar kaçırma yaşamanızın birçok farklı nedeni vardır. Bazı nedenler, genellikle tedavi edildikten sonra kaybolan geçici sağlık durumlarıdır. Bu durumlarda, inkontinansınız da genellikle durum tedavi edildikten sonra durur. İnkontinans, uzun süreli (kronik) tıbbi durumlardan kaynaklanabilir. İdrar kaçırmanın geçici nedenleri de idrar yolu enfeksiyonları, hamilelik, bazı ilaçlar, içecekler ve kabızlıktır. Kronik nedenleri ise pelvik taban bozukluklar, felç, diyabet, menopoz ve Multipl Skleroz (MS)'tir.

İnkontinans için uygulanabilen üç ana tedavi türü vardır. Yaşam tarzı değişiklikleri, ilaçlar ve ameliyattır.

YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİKLERİ

Bazen günlük yaşamınızda idrar kaçırmanıza gerçekten yardımcı olabilecek değişiklikler olabilir. Bazen bu değişiklikler sonucu iyileşme görülerek ek tedaviye ihtiyaç duyulmayabilir. İşte onlar;

■ Mesanenizi düzenli bir programda boşaltın.

■ Egzersiz yapmayı yapmayı planlıyorsanız, aktivite başlamadan önce mesanenizi boşaltın.

■ Ağır nesneleri kaldırmaktan kaçının.

■ Pelvik taban kaslarınızı güçlendirmek için düzenli Kegel egzersizleri yapın.

■ Bir aktiviteye başlamadan önce çay, kafein veya aşırı sıvı içmekten kaçının.

■ Sağlıklı vücut ağırlığınızı koruyun.

Tedavi seçenekleri

Saydığımız girişimsel olmayan tedavi seçenekleri inkontinansınızı tedavi etmede başarısız olduysa, doktorunuz tarafından önerilebilecek birkaç prosedür vardır. Bu prosedürler basit enjeksiyonlardan daha karmaşık ameliyatlara (Botox), Nöromodülasyon cihazları, askı operasyonlarına (TOT/TVT/minisling) kadar uzanır.

İlaçlar fayda sağlar mı?

Bazı ilaçlar, aşırı aktif mesane ile ilgili sorunlara neden olan kas kasılmalarını stabilize eder. Diğer ilaçlar da tam ters etki yapar: kasları gevşetir. Hormon replasman tedavileri, genellikle menopozda azalan östrojenin yerine koyulmasını sağlar.