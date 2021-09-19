Kalp mi yoksa göğüs ağrısı mı?

Göğüs ağrıları kalp krizini gösteren en sık belirtidir. Ancak bazı göğüs ağrıları kalbe bağlı değildir. Yine de böyle bir durumda kimileri paniğe kapılıp hastanenin yolunu tutarken; kimileri de ‘klima çarpmıştır’, ‘üşütmüş olabilirim’ gibi düşüncelerle doktora başvurmamaktadır.

Nazan DOĞANER HALICI

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Peki her göğüs ağrısında hastaneye gidilmeli mi? Hissettiğimiz ağrı ne zaman kalpten, ne zaman kalp dışı nedenlerden kaynaklanır? İşte Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karabulut'un bu sorularıma verdiği yanıtlar…

Kalp damarlarından kaynaklanan göğüs ağrılarını diğer ağrılardan ayırmak için özel bir tıbbi terim kullanırız. Angina, kalp kaynaklı göğüs ağrısının tarifidir.

Yani doktor sizin ağrınız ‘angina atağı' diyorsa, bulgular yüksek ihtimal ‘kalp damar hastalığını' ya da ‘kalp krizine' işaret eder.

BİR SORUN VARSA…

Kalp ağrıları eforla ya da istirahat ile gelen ağrılar olarak ikiye ayrılır. İstirahat halinde gelen kalp ağrıları daha tehlikelidir ve çoğunlukla kalp krizine dönüşür. Efor ile gelen kalp ağrıları ise daha çok yavaş gelişen damar tıkanıklığını gösterir. Kişide düz yolda yürürken şikayet olmazken, rampa ya da merdivende göğüste sıkıntı hisseder. Bu sıkıntı istirahat ile geçer. Bu durum tipik bir kalp ağrısı atağını gösterir. Kalp ağrısı göğsün arka tarafında hissedilir ve sıklıkla yeri net belli olmayan tok bir ağrıdır. Kişiler ağrıyı farklı şekilde tarifleyebilir. ‘Göğsüme biri oturdu!', ‘Boğazım düğümlendi!', ‘Ayva yedim de boğazımda kaldı gibi' tarifler sıklıkla kalp ağrısını gösterir.

KALP DIŞI AĞRILARIN NEDENLERİ

Göğüs bölgesindeki kaslardan, kemik ve kıkırdak dokusundan kaynaklanan ağrılar göğüs ağrılarının en sık sebebidir. Bu ağrılar genelde noktasal ve şiddetlidir. Dokunmakla ağrıyan bölgede hassasiyet oluşur. Omuz hareketleri ile ağrının şiddeti değişebilir. Ağrılar gezici vasıfta olabilir. Soğuk algınlığı, rüzgar ya da klima maruziyeti, uyku düzensizlikleri, yoğun stres kas ağrılarının en sık sebebidir. Göğüs bölgesinde oluşan kas spazmları ya da kas seyirmeleri uzun süreli müzmin göğüs ağrılarına yol açabilir. Bu tür ağrıların şiddeti sıklıkla nefes almakla artış gösterir.

REFLÜ VE PANİK ATAĞA DİKKAT!

Mide içeriğinin yemek boruna kaçması reflü olarak tanımlanır. Kalp ağrısı ile en çok karıştırılan durumdur. Göğüs ağrısı kalp ağrısına benzerlik gösterir. Ağrı sıklıkla göğüs ön kemiğinin arkasında hissedilir. Reflü ağrısı yatmakla artış gösterir. Mide için kullanılan şuruplar ile ağrıda belirgin azalma olur. Reflünün kesin tanısı için endoskopi gerekir. Texidor's Twinge Hastalığı göğüs ağrısının çocuklardaki sık nedenlerinden birisidir. Precordial catch sendromu olarak da tanımlanan hastalıkta göğüs ağrısı aniden ortaya çıkar. Ağrı nefes almakla artar ve şiddetlidir. Erişkinlerde de görülebilen bu durum ciddi bir hastalığı göstermez. Ağrı sıklıkla kendiliğinden geçer. Bu tür durumlarda panik yapmamak önemlidir. Ayrıca panik atak da baş edilmesi zor bir durumdur. Göğüste oluşan ufak bir ağrı ya da sıkıntıyı kalbe yoran bir kişide ciddi bir panik ve adrenalin deşarjı olur. Bu durumda ağrının şiddeti artar. Kişide ek olarak çarpıntı, nefes darlığı başlar. Bu durumda kişilerin rahatlayabileceği yegane yer hastaneler olacaktır. Ağrının kalp kaynaklı olmadığı tetkikler ile kesinleştirildikten sonra psikiyatrik tedavi faydalı olacaktır.