Kalp sağlığı için peynir ve krema

Araştırmacılar peynir ve kremanın kalp problemlerini önleyebileceğini buldular. 4.000'den fazla yetişkinden alınan kan örneklerinin kullanıldığı araştırma, daha yüksek süt yağı alımına sahip olanların daha düşük kalp hastalığı riskine sahip olduğunu buldu.

Sozcu.com.tr

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Daha önceki araştırmalar, daha fazla tam yağlı süt ürünleri tüketmenin, kalp problemleri riskini düşürdüğünü ortaya koymuştu.

Son zamanlarda İsveçli yetişkinlerde yapılan yeni bir çalışmada da diyetlerinde ne kadar süt olduğunu değerlendirmek için kan örnekleri kullanıldı. Araştırmacılar ortalama 16 yıl boyunca katılımcıların kaçının kalp krizi, felç veya diğer ciddi dolaşım olayları geçirdiğini ve kaçının öldüğünü görmek için takip etti.

Sonuçlara göre; kanlarında yüksek düzeyde yağ asidi bulunan kişilerde kardiyovasküler hastalık riskinin en düşük olduğu görüldü. Bu da yüksek süt yağı alımını yansıtıyordu. Araştırmacılar ayrıca diğer ülkelerdeki 17 benzer çalışmayı da incelediler ve kendi sonuçlarını doğruladılar.

George Küresel Sağlık Enstitüsü’nden baş yazar Dr Kathy Trieu; bazı sütlü gıdaların, özellikle fermente edilmiş ürünlerin daha önce kalp için faydalarla ilişkilendirildiğini söyledi.

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