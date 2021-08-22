Kan şekerini dengeleyen besinler

Gizem Görmüş, “Beslenme tedavisi, kan şekerinin kontrol altına alınmasında ve diyabete bağlı olarak gelişebilecek komplikasyonların önlenmesinde büyük bir öneme sahiptir” dedi. Kan şekerini düşürmenin yollarını şöyle açıkladı:

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Kan şekerini düşürmek ve kandaki glikoz miktarını belirli bir aralıkta tutulmasını sağlamak, diyabet tedavisinin temelini oluşturur. Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Görmüş anlattı:

Beslenme tedavisi, kan şekerinin kontrol altına alınmasında ve diyabete bağlı olarak gelişebilecek komplikasyonların önlenmesinde büyük bir öneme sahiptir.

Rutin beslenme programınızda uygulayacağınız bazı püf noktaları ve kan şekeri kontrolünde rolü olan gıdaları tüketmek kandaki glikoz miktarını dengede tutacaktır. Vücudumuzdaki kan şekeri düzeyini yavaş yükselttiği için glisemik indeksi düşük besinler, uzun süre tok kalmaya da yardımcı olmaktadır. Kan şekeri dengesini sağlayabilmek için öğünlerinizde glisemik indeksi düşük besinleri tüketmeniz gerekir. Bu besinlere örnek olarak şunlar sıralanabilir:

İŞTE EN SAĞLIKLI LİSTE

1-Balık: Omega-3 yağ asitlerini içeren ve aynı zamanda güçlü bir protein kaynağı olan balığın haftada 3 kez tüketilmesinin kalp damar sağlığı ve kan şekeri seviyesinin dengelenmesine yardımcı olduğu beslenme uzmanları tarafından önerilir.

2-Kurubaklagiller: Yüksek lif içerikleri nedeniyle kan şekeri kontrolü sağlamada önemli rol oynar. Haftada 2 kez düzenli olarak tüketilmesi, uzun süre tok kalmayı sağladığı gibi kan şekerin hızlı düşmesi ve yükselmesini önler.

3-Kırmızı meyveler: Zengin bir antioksidan deposu olduğu bilinen kırmızı meyveler, aynı zamanda lifli yapıları ile de son derece sağlıklı besinlerdir. Sağlığını korumak isteyenlerin yanı sıra Tip-1 ve Tip-2 diyabet hastalarının tüketmesi özellikle tavsiye edilmektedir.

4-Yoğurt: Gerek kemik sağlığı gerekse kan şekerini dengede tutmak adına düzenli olarak tüketmemiz gereken besinlerdendir. Her öğünde 3 yemek kaşığı yoğurt tüketmek kan şekerini dengeleyecektir.

5-Yeşil Çay: Yoğun miktarda antioksidan içeren yeşil çayı şekersiz olarak tükettiğinizde, kan şekerinizin de dengelendiğini fark edeceksiniz. Ancak kontrollü olarak tüketmek gerekir.

6-Yumurta: Glisemik indeksi sıfır olan yumurta, uzun süre tok tutması nedeniyle kilo kontrolü yapanlar içinde tavsiye ediliyor. Zengin protein yapısı ile de bilinen yumurta, ölçülü olarak tüketildiğinde sağlığımız için oldukça yararlı bir besindir.

7-Kuruyemişler: Fındık, badem, ceviz glisemik indeksi düşük olan gruplar arasında olup, karbonhidratlı gıdalar ile tüketildiğinde kan şekerini düzenleme özelliğine sahiptir. Mide yanması, ekşimesi ve kan şekerindeki dalgalanmalarda ölçülü tüketimi önerilir.

Kan şekerini düzenleyen atıştırmalık tarifleri

HURMAFİT

■ Malzemeler: Kuru Medine hurma (200 gr), 1 su bardağı soğuk su, 3 sap taze nane, çekilmiş ceviz içi (50gr), 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı, tuzsuz lor peyniri.

■ Yapılışı: Hurmaların çekirdeklerini çıkartın. 1 su bardağı soğuk suda 15 dakika bekletin. Sonra suyu süzüp mutfak robotundan çekiniz. Çekilen hurmaya zeytinyağı, ceviz içi, taze nane yaprakları ekleyip tekrar robotta geçirin. Elde edilen hamurumsu karışımı elde top haline getirin. Topların ortasına işaret parmağı ile hafif bastırarak, tuzsuz lor peyniri ve yarım ceviz içi koyun. Kürdan ile servis edin.

LAVAŞ CİPS

■ Malzemeler: 2 adet tam buğday lavaşı, 6 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 çay kaşığı pul biber, 2 tatlı kaşığı kuru nane, 2 çay kaşığı kuru kekik, 1 çay kaşığı sarımsak tozu, istenilen miktara göre tuz ve karabiber.

■ Yoğurt Sos Malzemeleri: 1 kâse süzme yoğurt, 3 damla limon suyu, 1 tatlı kaşığı kuru nane, 1 tatlı kaşığı pul biber.

■ Yapılışı: Lavaşları üçgen şekilde kesin. Derin bir kapta, baharatlar ve zeytinyağını karıştırın. Lavaşları içine koyup harmanlayın. Fırın tepsisine, altına yağlı kağıt yerleştirerek lavaşlar, üst üste gelmeyecek şekilde yerleştirin. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 10 dakika pişirin. Yanında yoğurt sos ile servis edin.

ELMALI TARÇINLI VE YULAFLI SMOOTİE

■ Malzemeler: 1 adet kırmızı elma, 1 çay kaşığı toz tarçın, 3 yemek kaşığı silme yulaf ezmesi, 1 su bardağı bardak kefir.

■ Yapılışı: Elmayı gelişi güzel bölün ve diğer malzemelerle birlikte karıştırıcıdan geçirin. Elmanın kabuğunu soymayın, sadece ortasındaki çekirdekleri ve çekirdek yatağını temizleyin. Çok yoğun bir smoothie elde ettiyseniz biraz badem sütü ya da su ekleyebilirsiniz. Eğer soğuk bir içecek yapmak istiyorsanız diğer malzemelerle birlikte karıştırıcıya biraz buz koyabilirsiniz.