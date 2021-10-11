Karantinaya uyan yok! Tek tek otele yerleştiriliyorlar

Rize'de son bir haftada pandemi kurallarına uymayan 10 kişiye toplam 9 bin TL idari para cezası uygulanırken, karantina kurallarına uymayan 7 kişi ise ücretleri kendilerinden tahsil edilmek suretiyle otele yerleştirildi.

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Rize İl Pandemi Kurulu tarafından görevlendirilen 429 kişiden oluşan 146 ekip, Rize genelinde denetimlerini sürdürmeye devam ediyor.

4–10 Ekim tarihleri arasında yapılan pandemi denetimlerinde 3 bin 926 kişiden 443'ü uyarıldı. Ayrıca ekipler tarafından il genelinde 877 iş yeri de denetlemeye tabi tutuldu.

10 KİŞİYE PARA CEZASI

Denetlemelerde maske ve mesafe kurallarına uymadığı tespit edilen 10 kişiye 9 bin 00 TL para cezası kesildi.

OTELLERE YERLEŞTİRİLİYORLAR

Bir hafta içerisinde karantina kurallarına uymayan Covid-19’a yakalanan veya temaslı olduğu tespit edilen ve yasakları ihlal eden 7 kişi ise ücretleri kendilerinden tahsil edilmek suretiyle belirlenen otellerde izolasyona tabi tutuldu. İHA

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