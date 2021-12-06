Kılıçdaroğlu’ndan sağlık çalışanlarına: Çözülecek her şey

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sağlık çalışanlarıyla görüşme yapacağını duyurarak "Müsterih olsunlar, çözülecek her şey ve ülkemizde kalacaklar" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’de Genel Kurul'a katılarak bütçe konusunda bir konuşma gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından sağlık çalışanlarıyla buluşacağını belirterek “Her şey ve ülkemizde kalacaklar” dedi.

Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili Twitter’dan yaptığı paylaşmda, “Bütçe konuşmamdan sonra sağlıkçılarımızla son gelişmeleri konuşmaya gidiyorum. Sağlıkçılarımızın başımın üstünde yeri var. Müsterih olsunlar, çözülecek her şey ve ülkemizde kalacaklar. Ülkemizin onlara ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Kılıçdaroğlu, mesajında ‘#40BinAtamayiYapKilicdaroglu’ etiketini de kullandı.