Kısıtlamalar geri gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Geçtiğimiz aylarda sıkça uygulanan sokağa çıkma yasağı ve birçok kısıtlama yaz aylarının gelmesi ve aşılama çalışmalarına hız verilmesiyle gevşetildi. Son dönemde artan vaka sayısı yeniden “sokağa çıkma yasağı gelir mi?” sorusunu akıllara getirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kısıtlamalar artık söz konusu olmasa da, biz kişisel tercihlerimizde bunları dikkate almalıyız. Hizmet alacağımız kurumlara daha az yoğun oldukları saatte gidelim" uyarısında bulundu.

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Kademeli normalleşme adımları ilan edilen sokağa çıkma yasağı Temmuz ayı itibariyle sona erdi. Son haftalarda görülen yüksek vaka sayısı ardından akıllara yeniden kısıtlamalar geldi.

KISITLAMALAR GELECEK Mİ?

Güncel verilerle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Salgın boyunca birçok kez günlük yaşam kısıtlamalarla düzene konmuş ve bunlardan sonuçlar alınmıştı. Kısıtlamalar artık söz konusu olmasa da, biz kişisel tercihlerimizde bunları dikkate almalıyız. Hizmet alacağımız kurumlara daha az yoğun oldukları saatte gidelim” çağrısında bulundu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 90.24, 2'nci doz ortalaması yüzde 80.52 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 11 bin 115, 2'nci dozda 49 milyon 979 bin 995 ve 3'üncü dozda 11 milyon 855 bin 752 olmak üzere toplam 119 milyon 200 bin 467 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.