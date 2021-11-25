Kızı ve eşi corona virüsten ölen kadın, yaşam savaşı veriyor

Samsun'da, 1 yıl önce corona virüsten ölen hemşire Meral Arbağ'ın annesi Şaziye Taş da corona virüsü yenmek için yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Şaziye Taş'ın eşi Burhan Taş ise kızının cenazesinde "Bekle kızım, ben de geliyorum" diyerek gözyaşı dökmüş, geçen hafta corona virüsten yaşamını yitirmişti.

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Bafra Devlet Hastanesi’nde görev yapan, 2 çocuk annesi hemşire Meral Arbağ, corona virüs nedeniyle 18 Aralık 2020’de hayatını kaybetti.

Kızının cenazesinde “Bekle beni kızım, ben de geliyorum” diyen baba Burhan ile anne Şaziye Taş da geçen hafta corona virüse yakalandı. 2 doz aşı olduğu belirtilen Burhan Taş, tedavi gördüğü hastanede 20 Kasım’da yaşamını yitirdi.

Cenaze namazının ardından Taş, asri mezarlıkta, kızının mezarının yanında toprağa verildi. Eşi gibi 2 doz aşı olan Şaziye Taş da Bafra Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Sağlık durumu ağırlaşan ve yoğun bakım ünitesinde tutulan Taş, yaşam savaşı veriyor. DHA