Bakan Koca: Omicron varyantı Avrupa’dan sonra ülkemizde de yayılmaya başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantı Avrupa’dan sonra ülkemizde de yayılmaya başladı. Kalabalık illerimizde görülen yeni vakaların %10’undan fazlası Omicron kaynaklı. Yeni durum, hatırlatma dozunu daha da önemli hale getirmiştir. Aşı takvimi üzerinden 3 ay geçenler aşı etkinliğini güçlendirmelidir" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantı konusunda vatandaşları uyardı. Yaptığı yazılı açıklamada “Omicron varyantına karşı hatırlatma dozu önem kazandı” diyen Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

“MASKE, MESAFE KURALI VE AŞIYLA HAYATIMIZA DEVAM EDECEĞİZ”

* Omicron varyantı Avrupa’dan sonra ülkemizde de, özellikle kalabalık şehirlerde yayılmaya başladı. Bu varyant ek bir kişisel tedbir gerektirmiyor. Hastaneye yatışlarda belirgin bir artış yok. Maske, mesafe kuralı ve aşıyla hayatımıza devam edeceğiz.

* Bilindiği gibi, Covid-19 salgını boyunca, virüsün birçok varyantı, bilim dünyasıyla birlikte, sık sık toplumların da gündemine yerleşti. Koronavirüs’ün Omicron varyantı da bunlardan biri oldu.

* Önce Afrika’da görülen ve Avrupa’da hızlı bir şekilde yayılan Omicron, kısa sürede yeni vakaların %10’una kaynaklık etmiştir. Bu varyantın ülkemizde de rastlandığını daha önce açıklamış, ilk vakalar hakkında bilgi vermiştim.

“YENİ VAKALARIN %10’DAN FAZLASI ARTIK OMİCRON KAYNAKLI”

* Hızlı yayılan Omicron varyantı karşısında ülkemizdeki durum da Avrupa’daki duruma benzerlik göstermeye başlamıştır. Kalabalık illerimizde görülen yeni vakaların %10’dan fazlası artık Omicron kaynaklı.

“KALABALIK YERLERDEN UZAK DURACAĞIZ”

* Omicron varyantına karşı, etkisi bilinen salgın tedbirlerine ek olarak başvurulması gereken kişisel tedbir söz konusu değil. Maske, sosyal mesafe ve aşıyla hayatımıza devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi, kalabalık yerlerden ve havalandırması kısıtlı ortamlardan uzak duracağız. Korku ve kaygının hayatı olumsuz etkilediğini, tedbirinse daima işe yaradığını biliyoruz.

* Omicron karşılaştığımız ilk varyant değil. Ve önemli bir veri, bize zaten sağduyu telkin ediyor: Bu yeni varyantın, hastaneye yatışları ve yoğun bakım ihtiyacını belirgin şekilde artırmadığını gördük. Toplam vakalar içindeki oranı belirgin olduğu halde!

“HATIRLATMA DOZUNUN ÖNEMİ ARTMIŞTIR”

* Endişe verici bir durum yok. Gerekli bilgiye ve salgın tecrübesine sahibiz. Bu gelişme, daha dikkatli olmamızı ve eksik aşılarımızı yaptırmamızı gerektiren bir gelişmedir. Yeni durumda hatırlatma dozunun önemi artmıştır. Aşı takvimi üzerinden 3 ay geçenler, hatırlatma dozunu olmalı, yeni varyanta karşı aşı etkinliğini güçlendirmelidir.