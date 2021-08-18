Korkutan artış! Kentte günlük vaka sayısı 2 bin 300’e çıktı

Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan, kentteki günlük corona virüsü vakası artışının 2 bin 300’lere çıktığını açıkladı. Kentteki son durum hakkında SÖZCÜ’ye konuşan Turan, ”Çalışma alanlarımızda edindiğimiz gözlemlere göre hastanelerde yoğun bakımda tedavi görenlerin yüzde 80-90’ı hiç aşı olmamış kişilerden oluşmaktadır” dedi.

EVREN DEMİRDAŞ

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Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan, kentteki corona virüsü vaka sayısının her geçen gün arttığına dikkat çekti. Vaka sayısında mavi kategoriden kırmızı kategoriye geçen kentte, günlük vaka sayısı 2 binden fazla olduğunu belirten Turan, Pandemin ilk aylarında sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmemesi, toplum katılımının sağlanmamasının aşı sürecinde de devam etmesinin ve insanlara ne için aşı olmaları gerektiği yeterince anlatılmamasından kaynaklandığını kaydetti.

“PANDEMİ TÜM YIKICI ETKİSİYLE DEVAM EDİYOR”

Diyarbakır'da pandeminin tüm yıkıcı etkisiyle devam ettiğini belirten Elif Turan, “Kentte günlük ortalama 2 bin 300 pozitif vaka tespit ediliyor. Artan vakalar hastanelere de yansıdı. Hastanelerde yatan hasta sayısı da her geçen gün artmakta, daha önce kapatılan servisler tekrar açılmakta, açılan servisler hemen dolmakta.

Şu an ortalama 700 civarı kişi hastanelerde yatarak tedavi görüyor. Hastanelerde yatarak tedavi gören hastaların ortalama 160'ı yoğun bakımda tedavi görmekte. Hastanelerdeki yük arttı. Covid dışı hastalar sağlık hizmetine erişimde zorluk yaşıyor.

Çalışma alanlarımızda edindiğimiz gözlemlere göre hastanelerde yoğun bakımda tedavi görenlerin yüzde 80-90'ı hiç aşı olmamış kişilerden oluşmaktadır. Geri kalanların da eksik doz aşı olduğu gözlemlenmektedir. Pandemi sürecinin başından beri şeffaf bir şekilde yürütülmemesi, toplum katılımının sağlanmaması aşı sürecinde de devam etti. İnsanlara ne için aşı olmaları gerektiği yeterince anlatılmadı ve insanların kafasındaki soru işaretlerine cevap olunmadı” diye konuştu.

“BULAŞ HIZI DELTA VERYANTI NEDENİYLE ARTIYOR”

Bulaş hızının Delta varyantı nedeniyle arttığını belirten Turan, “Hastanelerde karşılamak yerine birinci basamakta önüne geçebilirdik. Yaygın test yapılmalı, çünkü bu hastalığı hiçbir belirti vermeden asemptomatik olarak geçirenler var. Filyasyona, birinci basamağa ve aşılamaya önem verseydik, bu tabloyla karşılaşmayabilirdik. Yaygın test yapılmalı ki asemptomatik olanları tespit edelim ve izolasyonlarını sağlayalım. Çünkü bulaş oldukça yayılacak ve mutasyona uğrayacak ve yeni yeni varyantların da çıkmasına sebep olacak” dedi.

“PANDEMİYİ RAHAT ATLAMAK İÇİN MUTLAKA AŞI OLMALIYIZ”

Aşılamanın hızlanması gerektiğinin altını çizen Turan, “Aşılarla ilgili yurttaşlardan çok sık soru almaktayız. Sorulan sorulara bilimsel veriler ışığında cevap verdiğimizde ikna olup aşılarını olmaktalar. Diyarbakır Tabip Odası olarak ‘Aşı olmak toplumsal sorumluluğumuzdur’ kampanyasını başlattık. Akıldaki soru işaretlerini gidermek için panel düzenledik. Bu kampanya kapsamında sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldik. Çünkü bu sürece toplumun her kesimini katmak gerekir. Kentteki sivil toplum örgütlerinden oluşan Sivil Toplum Pandemi Koordinasyonu olarak aşı olunması için çağrıda bulunduk. Kentteki dinamiklerin yaptığı çağırılar ve çalışmalar karşılık buldu aşı oranları yükseldi. Yapılan araştırmalar aşı olanların hastalığı daha hafif atlattıklarını gösteriyor. Pandemiyi daha rahat atlatabilmemiz için mutlaka aşımızı olmalıyız” ifadelerini kullandı.