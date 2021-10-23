‘Lokman hekim’ coronaya yenik düştü

Erzurum'da aile hekimi olarak görev yapan ve çevresinde 'Lokman hekim' olarak tanınan Dr. Lokman Toksoy (53), yakalandığı Covid-19'a yenik düşerek yaşama veda etti.

Orhan BOZKURT

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Covid-19 ile mücadele ön saflarda yer alan sağlık çalışanları virüs sebebiyle hayatlarını kaybetmeye devam ediyor.

Erzurum Sağlık İl Müdürlüğü’ne bağlı Yakutiye Şerif Efendi Aile Sağlık Merkezi’nde aile hekimi olarak görev yapan Doktor Lokman Toksoy’da yakalandığı corona virüsten kurtulamayarak hayatını kaybetti.

LOKMAN HEKİM DİYE ÇAĞIRILIYORDU

Hastaları ve meslektaşları tarafından ‘Lokman Hekim’ olarak çağrılan Dr. Toksoy’un vefatı, Erzurum’da sağlık camiasını yasa boğdu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, yayımladığı taziye mesajında, “Canımız yanıyor..! Kıymetli arkadaşımız Dr. Lokman Toksoy’u Covid-19’dan kaybettik. Mekanın cennet olsun sevgili Lokman… Başta ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum” dedi.

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