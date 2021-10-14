Mantar yemek depresyon riskini azaltıyor

ABD'de yapılan yeni bir araştırma, mantar yemenin depresyon riskini azalttığını ortaya koydu.

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ABD’de yer alan Penn State Tıp Fakültesi’nde yapılan yeni bir araştırma, mantar yemenin depresyona yakalanma riskini azalttığını ortaya koydu.

Yapılan araştırmalarda 24 binden fazla yetişkin incelendi. On yıldan fazla süren araştırmalarda, mantar yemeyen gönüllülerin depresyona girme olasılığının daha fazla olduğu saptandı.

ANTİ-İNFLAMATUAR ETKİ GÖSTERİYOR

Araştırma ekibinde yer alan Dr Joshua Muscat, “Araştırma bize, mantarın bilinmeyen yararlarını gösterdi.” dedi. Araştırma, mantarların ürettiği bir anti-inflamatuar amino asidin bu etkinin arkasında olabileceğini ortaya çıkardı.

Araştırmanın başındaki isim Dr Djibril Ba, “Mantarlar, insanlar tarafından sentezlenemeyen bir anti-inflamatuar olan amino asit ergotioninin en yüksek besin kaynağıdır. Bunun yüksek seviyelerine sahip olmak oksidatif stres riskini azaltabilir ve bu da depresyon semptomlarını azaltabilir.’ ifadelerinde bulundu.

HANGİ MANTAR DAHA İYİ BİLİNMİYOR

Önceki çalışmalar, bu maddenin şizofreni, bipolar bozukluk ve depresyon geliştirme olasılığını düşürmeye yardımcı olabileceğini göstermişti. Beyaz düğme mantarlarındaki potasyumun da kaygı problemlerini azaltmaya yardımcı olduğu bilinmektedir.

Ancak araştırmacılar, hangi tür mantarların akıl hastalığını azaltmada hangisinin en iyi olduğunu belirleyemediklerini ifade etti.

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