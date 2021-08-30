Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan ‘yeni artış dönemleri’ uyarısı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Twitter hesabından corona virüsü aşılamasındaki son durumu paylaşarak, "Bu oranlarla yeni artış dönemlerini engelleyemeyiz" dedi.

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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Twitter hesabından, aşılamadaki son durumu paylaşarak vatandaşlara çağrıda bulundu.

“YENİ ARTIŞ DÖNEMLERİNİ ENGELLEYEMEYİZ”

Mehmet Ceyhan, “Aşı sayılarını bütün nüfusa böldüğümüzde 1. Doz oranı % 56, 2. Doz oranı % 43” diyerek, “Üstelik bu sayıların ne kadarı 2 doz Biontech, ne kadarı 2 doz Sinovac, ne kadarı 3 doz Sinovac bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu oranlarla yeni artış dönemlerini engelleyemeyiz” yorumunda bulunan Prof. Dr. Ceyhan, “Kendimiz, ailemiz ve ülkemiz için aşılamayı hızlandırmalıyız” çağrısında bulundu.

“ÇOCUKLARDA HASTANE YATIŞLARINDA BÜYÜK ARTIŞ VAR”

Mehmet Ceyhan, bir diğer paylaşımında da “ABD'de vaka sayıları henüz Ocak'taki düzeye ulaşmadan, çocuklarda COVID nedenli hastane yatışlarında büyük artış var” bilgisini paylaştı.

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