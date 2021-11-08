Mehmet Ceyhan ‘Dikkatli olmalıyız’ deyip uyardı: 5. dalga başladı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, ülkede 5. dalganın başladığını belirterek vaka artışının nedenlerini açıkladı. Ceyhan, vaka sayısı artan ülkelerde ölümlerin arttığına dikkat çekerek, "Dikkatli olmalıyız, önlemleri artırmazsak aynı durumu biz de yaşarız" ifadelerini kullandı.

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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan salgındaki son durum hakkında sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

“Avrupa'da 4. dalga bitmeden 5. dalga başladı” diyen Ceyhan,” Aslında hâlâ 1. dalgadayız ama 2,3,4. dalga halk arasında kabul gördüğü için, artık öyle isimlendiriyorum. Daha önce dalgalar arasında günlük vaka sayıları bir süre düz çiziyordu” ifadelerini kullandı.

Ceyhan şu ifadeleri kullandı:

* Aslında hala 1. dalgadayız ama 2,3,4. dalga halk arasında kabul gördüğü için, artık öyle isimlendiriyorum.

* Daha önce dalgalar arasında günlük vaka sayıları bir süre düz çiziyordu.

* Türkiye'de 1.-2. dalga arası günlük 1.000, 2.-3. dalga arası 5.000, 3.-4. dalga arası 10.000 vaka gözlendi.

* Bu kez Avrupa'da çok sayıda ülkede 4. dalga bitmeden, 5. dalga başladı. Bunun nedenleri:

Önlemlerin ve kısıtlamaların yetersizliği,

* İş yerlerinde, toplu taşımada ve toplanmalarda(düğünler, kapalı alanlarda toplantılar, spor karşılaşmaları, kongreler, okullar) artan kalabalıklar,

*Etkenin özelliği: Delta varyantının bulaşma özelliği

*Aşı ile % 80 toplumsal korunma hedefinden giderek uzaklaşmamız,

*Aşılama % 80 orana ulaşmadıkça, aşılanma arttığında doğru orantılı olarak vaka sayısının da azalacağı yanılgısı.

* Dikkatli olmalıyız, önlemleri artırmazsak aynı durumu biz de yaşarız. Vaka artan ülkelerde günlük ölü sayıları da artıyor.

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AVRUPA'DA 4. DALGA BİTMEDEN 5. DALGA BAŞLADI

– Aslında hala 1. dalgadayız ama 2,3,4. dalga halk arasında kabul gördüğü için, artık öyle isimlendiriyorum.

– Daha önce dalgalar arasında günlük vaka sayıları bir süre düz çiziyordu. pic.twitter.com/QZ4lkgO9j8 — Dr Mehmet Ceyhan (@mehmetceyhan23) November 7, 2021