Menopozun 16 belirtisi

Prof. Dr. Dede, “Menopoza bağlı şikayetler; doğal menopozda tam adetten kesilme olmadan başlayabileceği gibi uzun bir zaman diliminde de ortaya çıkabilir” dedi...

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Dünya genelinde ortalama menopoz yaşı 51 iken, ülkemizde ortalama menopoz yaşı yaklaşık olarak 47-49'dur. 40 yaşından önce görülen menopoz ise erken menopoz olarak adlandırılır.

Menopozda başta genetik özellikler olmak üzere, beslenme, sigara kullanımı ve sosyoekonomik düzey gibi faktörler de etkili olmaktadır. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Murat Dede, menopozun 16 belirtisini şöyle anlattı:

HAZIRLIKLI OLUNMALI

Kadınların yumurtlama fonksiyonunun sona ermesiyle birlikte yaşadıkları doğal bir süreç olan menopoz bir hastalık değildir. Azalan hormon düzeyleri birçok sistemi etkileyebilir. Menopoz döneminde östrojenin koruyucu etkisi olmadığı için kalp hastalıkları, kemik erimesi gibi birçok sağlık problemi ile karşı karşıya kalma riski normal döneme göre artış gösterebilir. Dolayısıyla menopoz dönemine hazırlıklı olmalı ve yaratacağı zorlu etkilerin azaltılması oldukça önemli.

KADINDAN KADINA DEĞİŞİR

Menopoza bağlı şikayetler doğal menopozda tam adetten kesilme olmadan da başlayabileceği gibi uzun bir zaman diliminde de ortaya çıkabilir. Cerrahi, radyoterapi ve kemoterapiye bağlı olduğu zaman genellikle işlem sonrasında kısa zamanda ortaya çıkabilir. Ancak bu durumlar kadından kadına da değişkenlik gösterebilir.

İŞTE O İŞARETLER

Menopoz sürecinde kadınların en sık yaşadığı 16 belirti şöyle sıralanabilir:

– Menopoz nedeniyle azalan hormon seviyelerine bağlı olarak düzensiz adet görme

– Ateş basması

– Huzursuzluk

– Yorgunluk

– Uykusuzluk

– Stres

– Sinirlilik

– İştah değişimi

– Eklem ve kas ağrıları

– Gece terlemeleri

– Ruh hali değişiklikleri

– Kilo almaya eğilimin artması

– Saçlarda incelme

– Ciltte kuruluk

– Memelerde dolgunluk kaybı

– Ellerde ve ayaklarda karıncalanma. Daha ileri dönemde ise kemik erimesi (osteoporoz), kalp ve damar hastalıkları, meme ve jinekolojik kanser riskinde artış, idrar yolları ile ilgili problemler, ciltte görülen kırışıklık ve sarkma gibi şikayetler görülebiliyor.

Teşhis için hangi testler yapılır?

Menopoza bağlı şikayetlerden bir veya birkaçının görülmesi durumunda hekime başvurulması ve planlanan tetkiklerin yapılması oldukça önemli. Jinekolojik muayeneyi takiben hormonal durumun ortaya konulması, mamografi/meme ultrasonografisi, kemik mineral dansitesi, kan yağlarının seviyelerinin ortaya konulması ile menopoz tanısı konabilir.