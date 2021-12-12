Menteş: Maskeler çıktı hastalık patladı

Günlük vaka ve vefat sayısının bir çok insanda artık pek dikkat çekmediğini, maskelerin çıkarılmasıyla hasta sayısının patladığını söyleyen Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Selahattin Menteş, “Ne olur maskeleri kullanmaya devam edelim. Şimdiye kadar 79 bin insanımızı pandemiye kurban verdik. Adana düşünülenden daha kötü durumda maskelerimizi çıkararak hastalığı yeniden patlattık” dedi.

Mehmet SERBES

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Pandemide gelinen son noktaya dikkat çeken Adana Tabip Odası Başkanı Uz. Dr. Selahattin Menteş, Yönetim Kurulu adına yaptığı açıklamada ‘'Dünya ve ülkemiz iki yıldır pandemi illeti ile boğuşmaya devam ediyor. Dünyada şimdiye kadar 270 milyon hasta ve 5.3 milyon ölüm görülmüştür. Ülkemiz ise 9 milyonu aşan vaka ile en fazla hastalık görülen altıncı ülke konumundadır. Şimdiye kadar maalesef 79 bin insanımızı pandemiye kurban verdik. Şehrimiz Adana ise tüm ülkemizi düşündüğümüzde çok kötü durumdadır. Son haftalarda hastalığın en fazla görüldüğü illerin başında gelmekteyiz. Sokaklarımızda neredeyse hiç pandemi yokmuş gibi tüm önlemleri unutmuş olarak yaşıyoruz. Maskelerimizi çıkartarak maalesef hastalığı patlattık.'' dedi.

SAĞLIK SİSTEMİMİZ TIKANMA NOKTASINDADIR

Kovid-19 pandemisinin tüm dünyada ‘Delta varyantı' ile uğraşırken yeni varyantların ortaya çıkıyor olmasının endişelerini artırdığını belirten Adana Tabip Odası Başkanı Uz. Dr. Selahattin Menteş, ‘'Şu an Ağustos ayından bu yana uzayan bir 4. pik dalgasını yaşamaya devam ediyoruz. Adana Şehir Hastanesi başta olmak üzere Adana'nın her hastanesinde yeni kovid servisleri açılmaya başlandı. Yeni açtığımız servisler ve yoğun bakımlar hızla doluyor ve yeni hastalar gelmeye devam ediyor. Acillerde hasta yoğunluğu artık dayanılamaz noktalara geldi. İki yıldır ertelenen diğer hastalıkların yığılması, ertelenen ameliyatlar nedeniyle sıkıntı yaşamaktayız. Tüm bunlara sağlık sisteminin insan kaynağının tükenmişliği, malzeme temini ve yatak bulamama gibi sorunlar da eklenince sistem tıkanma noktasına gelmiştir.

ADANA BU TABLOYU HAK ETMİYOR

Başkan Uz. Dr. Menteş, “Adana pandeminin başından bu yana uyarılarımızı dinlemiştir. Gelinen bu noktada pandeminin bu kadar uzaması insanlarımızda bir bıkkınlık yaratmış ve önlemleri göz ardı etmişlerdir. Hastalık bitmemiştir ve ateş düştüğü yeri yakmaktadır. Her gün bu ülkede 200'e yakın insan ölmeye devam ediyor. Bu ölümler arasında gençlerimizi görmek bizlere tarifsiz acılar vermektedir. 20-30 yaşlarında gençlerimizi solunum cihazlarında görmek ve ailelerin perişan halleri acımıza acılar katıyor. Önlemler ile yakalanmayacağımız bu hastalıktaki hasta artışı diğer hastalıklarla ilgilenmemizi de engellemektedir. Her gün hastalarımıza yatak ve yoğun bakım ayarlamak artık sihirbazlık noktasına gelmiştir. Sağlıkçılar ve sağlık sistemi yorulmuştur. Bu durumun sürdürülebilmesi olanaksızdır.”

ÖNLEMLER HAYATİDİR

Tüm Adana halkına çağrımız, hastalığın devam ettiğini unutmamalarıdır. Maske, mesafe ve temizliğe önemle dikkat edelim. Aşılar bu illetten kurtulmamız için en önemli şeydir. Kış günlerini yaşadığımız bu günlerde maskemizi takarak normal gripten de korunacağımızı ve gereksiz ilaç kullanımını önleyebileceğimizi unutmamalıyız. Önlemlerimizi alarak bizlere yardımcı olmanızı önemle rica ediyoruz'' dedi.