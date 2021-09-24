Merdiven altı covid ilacı üretip piyasa sürmüşler

İstanbul Maltepe'de bir adrese baskın düzenleyen polis, halk sağlığını tehlikeye düşürerek sağlıksız ortamlarda üretilen Covid-19 ilaçlarının piyasaya sunulduğunu tespit etti. Piyasa değer 4 milyon 255 bin TL olan ilaçlara el koyan polis, bir kişiyi gözaltına aldı.

Ümit TÜRK

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlileri, “TCK 186-187. Maddesine” muhalif nitelikte ilaçların üretim ve satışının engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalarda; dün Maltepe’de belirlenen bir adrese baskın düzenledi.

Adreste, merdiven altı olarak tabir , halk sağlığını tehlikeye düşürerek sağlıksız ortamlarda üretildiği belirlenen, Steroid vedilene Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçların piyasaya sürüldüğü tespit edildi.

Adreste yapılan aramalarda, piyasa değeri 4.255.250 TL olan; 8.638 adet hammaddesi Sibutramin olan zayıflatıcı, kilo aldırıcı ve hormon geliştirmeye yarayan tablet, 83.501 adet boş karton kutu, etiket, bandrol, boş flacon, 24 adet Remdesivir (Coronavirisü tedavisinde kullanılan antiviral ilaç) 1kg Hyaluronik Asit olmak üzere toplam 92.139 adet ürün ile1 adet tabanca ve 10 adet fişek ele geçirilmiştir.

Konu ile ilgili 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.