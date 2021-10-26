Mersin’de doktor cinayeti protesto edildi: Doktorlar ölüyor Sağlık Bakanlığı izliyor

Mersin’de 6 gün önce Mezitli Güçlendirilmiş Göçmen Sağlık Merkezi’nde meydana gelen doktor cinayeti, meslektaşlarınca protesto edildi. Olayın yaşandığı ve geçici süreyle kapatılan merkez önünde basın açıklaması yapan doktorlar, yaşanan korkunç cinayette ihmali olanların belirlenmesini istedi.

Ali Ekber ŞEN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Mersin Tabip Odası ve Aile Hekimleri Derneği mensupları, görev yaptığı merkezde mesai arkadaşınca öldürülen Dr. Ahmet Dikmen cinayetini proteste etti.

Olayın yaşandığı ve güvenlik nedeniyle geçici olarak kapatılan merkez önünde oturma eylemi yapan hekimler, olayda ihmali bulunanların belirlenerek gerekli adli işlemlerin yapılmasını istedi.

Öldürülen Dr. Ahmet Dikmen'in aile Avukatı Erşan Sarı'da, cinayete zemin hazırlayanların bulunması için kapsamlı bir soruşturma çağrısında bulundu,

“DOKTORLAR ÖLÜYOR, SAĞLIK BAKANLIĞI İZLİYOR”

20 Ekim Çarşamba günü işyerinde hakkında tutanak tuttuğu Dr. Hasan Çayır tarafından pompalı tüfekle öldürülen Dr. Ahmet Dikmen cinayetini protesto eyleminde konuşan Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen, olayda belirsizliklerin sürdüğünü söyledi.

Sorunların çözümüne yönelik yaptıkları ısrarlı girişimlerinin sonuç vermemesinin büyük üzüntüsünü yaşadıklarına vurgu yapan Dr. Antmen, şunları söyledi:

“Çalışma şartlarının düzeltilmesi, çalışma saatlerinin insani koşullara çekilmesi, iş barışının sağlanmasını istedik. Yani kısaca hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının insani koşularda, güvenli ortamlarda çalışmalarının sağlanması taleplerini yıllarca dillendirdik, eylem ve etkinlikler düzenledik, basın açıklamaları yaptık ama sesimiz duyulmadı, duyulduysa da anlamazdan gelindi.”

“NASIL BİR SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR?”

Dr. Ahmet Dikmen'in işyerinde ve görevi başında hunharca katledildiğini hatırlatan Dr. Mehmet Antmen, şunları söyledi:

“Ahmet arkadaşımızın ölümü ile ilgili, bugüne değin nasıl bir soruşturma yürütülüyor, idari soruşturma ile ne sonuçlar elde edildi, soruşturma sonucunda herhangi bir ihmal var ise bu ihmale neden olan kişiler cezalandırılacak mıdır?

Zanlı Dr. H.Ç'nin gerek Mersin iline sürgün olarak geldiği Antalya'da ve gerekse de Mezitli ilçesine sürgün olarak geldiği Toros İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde çeşitli olumsuz davranışlar içerisinde olduğu ve bir yıldır çalıştığı Mezitli İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde de bazen Dr.Ahmet Dikmen ile bazen de diğer sağlık çalışanları ile pek çok kez tartışmalar yaşadığı belirtilmektedir.

Bu söylentiler araştırılmış mıdır? Bu söylentiler doğru ise herhangi bir soruşturma açılmış mıdır? Dr. Ahmet Dikmen olaydan birkaç gün önce, zanlı H.Ç'nin kurumdan başka bir yere gönderilmesini istemiş midir? Bu soruları çoğaltmamız mümkün. Ancak biz konunun özellikle Valilik ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ayrıntılı bir şekilde araştırılacağına olan inancımızı korumak istiyoruz.”

“BAKANLIK MERSİN'E ACİL EL ATMALIDIR”

Bu arada öldürülen Dr. Ahmet Dikmen'in Aile Avukatı Erşan Sarı'da doktorların yaptığı eyleme destek vererek açıklamalarda bulundu. Bakanlığın zaman geçirmeden Mersin'e konuyu derinlemesine araştırması için müfettiş göndermesini isteyen Avukat Sarı, şunları söyledi:

“Bu cinayete dahili olanların araştırılması gerekir. Dr. Ahmet Dikmen olaydan önce hayati tehlikelerinin olduğunu dile getirdiği halde ilgili ve yetkililer hiçbir şey yapmamış, bu uyarılar umurlarında da olmamıştır.

Böylece cinayete zemin hazırlanmıştır. Dr. Ahmet’in dışında başkaları da ölebilirdi, öldürülebilirdi. Katil zanlısını kim korudu? Bugüne kadar kimler gözetti? Bu konudaki başvuru ve tutanaklara rağmen işlem yapmayarak cinayete zemin hazırlayanların ise bir telaş içinde olduğunu duyuyorum.

Umarım bunlar olmaz, umarım artık emmi-dayı ilişkisi Devlet içinde yürümez. Sağlık Bakanlığı bu konuya el atar, buna sebebiyet verenleri ortaya çıkarır. Yapılacak soruşturmadan sonra da İl Sağlık Müdürlüğü'nü babalarının çiftliği gibi kullananlar ortaya çıkartılır.”

“GARİBAN DOSTU YOKSULLUKTAN GELDİ”

Avukat Erşan Sarı, Dr. Ahmet Dikmen'i ise şöyle anlattı:

“Ahmet Dikmen kimdir? Yoksulluktan gelmiş, ömrünü mesleğine ve Devletine adamış bir hekimdir. Yoksula garibana bakmış, gecesini gündüzünü mesleğine adamış biridir. Yazılsa belki hayatı roman olacak biridir.

Bir insan gecenin yarısında, sabahın köründe fakir zengin demeden hastaya koşup iğnesini ilacını veren bir insandı. Hiç kimseden bir menfaat beklemeden bunu yapan mesleğinin aşığı gerçek bir doktordu.”

MERKEZ GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Öte yandan olayın yaşandığı Güçlendirilmiş Göçmen Sağlık Merkezi ise iş sağlığı ve güvenliği nedeniyle geçici süre kapatıldı.