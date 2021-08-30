Meslektaşları Doç. Dr. Oytun Erbaş’ı yerin dibine soktu

"Corona virüsü Türkleri etkilemez", "Eğer doğru işler yaparsam Türkiye’nin Elon Musk’ıyım" gibi açıklamalarıyla gündeme gelen Doç. Dr. Oytun Erbaş son fikir beyanıyla ortalığı karıştırdı. "Tuzlu ayran otizm yapıyor" diyen Erbaş, meslektaşlarının sert eleştirilerine maruz kaldı.

Hakan KAYA

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Doç. Dr. Oytun Erbaş yine her kesimden tepkiye neden olan bir iddiada bulundu. Erbaş, tuzlu ayranın otizme yol açtığını öne sürdü, tuz ve yoğurdun birleşmesinin ise zehir olduğunu açıkladı.

Fizyoloji doçenti olan Oytun Erbaş’ın açıklamaları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Birçok hekim de sosyal medyadan Erbaş’a yanıt vererek adeta yerin dibine soktu.

“ARTIK SUS OĞLUM”

Prof. Dr. Arif Verimli: Dikkat çekmek için yapıyorsan başka bir şey ama buna gerçekten inanıyorsan lütfen tabip odası, sağlık bakanlığı göreve… Artık lütfen sus oğlum, sen bir Tabipsin… Elimizden ne gelirse yapalım senin için…

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener: Bu kişi şimdi TUS gibi bir sınavda derece yapmış ve akademisyen mi? Olmuş?

Prof. Dr. Güner Sönmez: Corona virüs Türkleri etkilemez’, ‘Maske takmaya gerek yok’, ‘Türkiye'nin Elon Musk'ıyım.’ Şimdi de: ‘Tuzlu ayran otizm yapıyor’ Yeter artık kardeşim, biraz sus.”

“VAY OYTUN, VAH Kİ NE VAH…”

Üsküdar Üniversitesi Biyogüvenlik Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Kaan Yılancıoğlu: Bu çocuğu sevmeye başladım. Şimdi de ‘tuzlu ayran otizm yapıyor’ diyor. Buna göre köyde yayık ayranı içen köylüler arasında otizm sık mı görülecek, hem de yayınlamış. Acaba gazoz da şizofreni yapıyor mu? Aklımda deli sorular. Vay Oytun, vah ki ne vah…

“TUZLU SUYLA GARGARA' OLAYINI UNUTAMADIK DAHA”

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin: Ayran-otizm tartışmasını çıkaran Oytun Erbaş çalışmayı sadece 6 tane gebe fareyle yapmış. Bu hayvan deneyini insanlar için de geçerli bir kural gibi ekranda anlatması çok yanlış. ‘Tuzlu suyla gargara' olayını unutamadık daha.

“TAMAMEN LAF-Ü GÜZAF”

Doç. Dr. M. Kadri Akboğa: Bir kardiyolog olarak şunu belirteyim tuzlu ayran en fazla kan basıncının yükselmesine (hipertansiyon) neden olur. Otizm yapıyor denmesi için çok merkezli insan çalışmalarıyla kanıtlanmış olması gerekir. Yani tamamen laf-ü güzaf.

​HANGİ SÖZLERİYLE ÇOK KONUŞULMUŞTU?

Doç. Dr. Erbaş, corona virüsü sürecinin başında “Virüsün Türkiye'ye gelmesi durumunda hızlı bir yayılım beklemiyorum. Burada gen farkı çok önemli. İki tane makale var bununla ilgili. İnsanların genetik özellikleri farklı olduğu için Asyalıları, beyaz ırkı ve siyah ırkı farklı etkilediği çok net olarak biliniyor. Türkler Asya ırkı ama bize biraz da Akdeniz’den de gen gelmiş. Biz biraz Macaristan, Rumen grubundan da gen almışız. Daha karışık bir gen grubuyuz. Ben Türkiye’nin çok az etkileneceğini düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Erbaş daha sonra, “Corona virüsü Türkiye’de genlerden dolayı salgın yapmaz. Türk geni demedim, Türkiye’de dedim. Bakabilirsiniz. Medya onu öyle yansıttı” demişti.

Geçtiğimiz günlerde bir programa konuk olan Erbaş, “Ben doğru işler yaparsam Türkiye'nin Elon Musk‘ıyım” ifadesini kullanmıştı.