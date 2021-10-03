Milas Devlet Hastanesi’nden son 2 yılda 38 hekim ayrıldı

Muğla’nın Milas ilçesinde bir araya gelen doktorlar yaşadıkları sıkıntıyı dile getirdi. Muğla Tabip Odası Milas Temsilcisi Süleyman Koç Devlet Hastanesi’nde yaşanılan sorunların en üst seviyeye çıktığını belirterek “Birçok ana branşta artık hekim azlığı dayanılmaz noktaya geldi. Milas ilçemizde 13 hekim istifa ederken, 8 hekim sorunlar çözülmediği için emekli oldu, 10’un üzerinde hekim tayin isteyerek hastanemizden ayrıldı” dedi.

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Muğla'nın Milas ilçesinde doktorların sorunlarını konuşmak üzere toplantı düzenlendi. Muğla Tabip Odası Başkanı Cafer Şahin ve Tabip Odası Milas Temsilcisi Süleyman Koç tarafından düzenlenen toplantıya Milas Devlet Hastanesi'nde ve Aile Sağlığı Merkezleri'nde görev yapan doktorlar katıldı.

DOKTORLAR DAYANILMAZ BİR YÜK ALTINDA

Toplantı sonrasında basın açıklaması yapan Muğla Tabip Odası Başkanı Cafer Şahin şunları söyledi:

* Hastanelerimizde ne zaman ve neye dayanarak yapıldıysa, standart kadrolar oluşturulmuş. Ancak bu, bu bölgede yetmiyor. Nüfusu 200 bin olan ilçelerimiz, yaz aylarında milyona varan nüfus barındırıyor.

* Devlet Hastanelerinde çalışan biz hekimler için bu, dayanılmaz bir iş yükü anlamına geliyor. Pek çok arkadaşımız, özellikle yaz aylarında kıyılardaki hastanelere geçici görevle gönderiliyor.

* Yıllık mesainin neredeyse yarısını geçici görevle tamamlayan meslektaşlarımız var. Acilde çalışanından aile hekimlerine kadar bugün, sesimizi duyurmak, çığlık atmak, yetkililerin sesimizi duymaları için buradayız.

* Pek çok arkadaşımız bu iş yükü nedeniyle hastanelerimizden istifa ediyorlar. Birçok dalda, vatandaşlara hizmet verecek hekim arkadaşımız yok. Olanlar da yetmiyor. Hekim arkadaşlarımız bu yükü kaldıramıyorlar.

* Üstelik bunlar, haklarımız sürekli kısılırken, aldığımız ücretlerle yaşamak imkansız hale gelirken oluyor. Koşulların düzeltilmesini istiyoruz. Ücretlerimizin artırılması talebimiz var. Türkiye Tabip Odaları Merkez Konseyimiz, hekimlerin sorunlarını görüşmek ve iletmek için Sağlık Bakanı'ndan 330 gündür randevu alamıyor.

* Tabip Odaları olarak, 10 gün daha süre veriyoruz. Görüşme olmazsa, ‘Hakkımızı arıyoruz, emek bizim söz bizim’ sloganı çerçevesinde eylemlerimize devam edeceğiz.

DÜNYA‘DA VE ÜLKEMİZDE OLAĞANÜSTÜ DÖNEMLERDEN GEÇİYORUZ

Muğla Tabip Odası Milas Temsilcisi Koç ise Milas'ta görev yapan hekimlerin sorunlarını dile getirdi. Koç “Dünya‘da ve ülkemizde olağanüstü dönemlerden geçiyoruz; özellikle Covid-19 pandemi süreci can yakmaya devam ediyor. Dünyada 225 milyon vaka, 4.600 bin üzerinde ölüm, ülkemizde 5 milyon üzerinde vaka, resmi rakamlarla 52 bin üzerinde ölümle karşılaştık. 500'e yakın sağlık çalışanını kaybettik, canlarımızı kaybetmeye devam ediyoruz. Bu konuda kaybettiğimiz canlarla ilgili yasal düzenleme halen yapılmadı” diye konuştu.

HAKKINIZI ÖDEYEMEYİZ DEDİLER; GERÇEKTEN ÖDEMEDİLER

Koç salgının başlangıcında Hekimleri ve Sağlık çalışanlarını yaptıkları özverili çalışmaları nedeniyle alkışlattılar, hakkınızı ödeyemeyiz dediler; gerçekten ödemediler. İstifaları, emeklilik taleplerini ve izinleri durdurdular diyerek sözlerini sürdürdü.

Koç “Geldiğimiz bu noktada Milas ilçemizde 13 hekim istifa ederken, 8 hekim sorunlar çözülmediği için emekli oldu, 10'un üzerinde hekim tayın isteyerek hastanemizden ayrıldı. İstifaların artarak devam edeceğini de biliyoruz. Son iki yılda otuzun üzerinde Milas devlet hastanesinden hekim ayrıldı. Kalan hekimlerin iş yükü acilde, poliklinikte, icapta, pandemi polikliniğinde, ameliyatlarda gittikçe arttı.1 yıl önce yaptığımız basın açıklaması ile Milas devlet hastanesi ölüyor, içi boşaltılıyor diye kamuoyu ve basınla paylaşılmıştı. O günden bugüne, istifalar ve tayinler devam etmekte. Birçok ana branşta artık hekim azlığı dayanılmaz noktaya geldi. Hemen hemen birçok branş için hastaların randevuları aylar sonraya verilebilmekte. Bu durumu düzeltmek için yapılan uygulama ise artık randevu sürelerinin 5 dakikaya indirilerek giderileceği sanılmakta. İstifa etmemek için direnen bizlerin bu iş yükünü kaldırmamızın mümkün olmayacağının bilinmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

HASTANEYİ KİMİN YÖNETTİĞİ BELLİ DEĞİL

Koç açıklamasının sonunda ise “Ekonomik olarak hekimlerin aldıkları maaş artık yoksulluk sınırının altında.( 2021 yılı yoksulluk sınırı 9.500,28 TL). Döner sermaye birkaç ay dışında hiç alınmadı. Yılbaşından sonrada alınması imkansız olacak. Hastane yönetimi ile çalışanlar arasındaki diyalog sorunu artarak devam etmekte. Hastaneyi kimin yönettiği ile ilgili de zaman zaman kafa karışıklığı yaşamaktayız. Son 1 yılda düzelen sadece geçici görevlendirmelerin azalması oldu. Çünkü geçici göreve gönderecek artık doktorumuz kalmadı. Hastanemize geçici görevlendirme ile gelen hekimlerle Milas halkının kaliteli ve sürekli sağlık hizmeti alması mümkün olmuyor ve olamazda. Hekim kaybının önüne geçilmesi Milas halkının sağlık hizmetinde mağduriyetinin daha da artmaması için acil olarak çözülmelidir. Sağlıkta Dönüşüm Programı birinci basamağı da çekilmez hale getirmiştir. Yıllar içinde özlük hakları eriyen aile hekimleri ve diğer aile sağlığı merkezi (ASM) çalışanlarına yeni yönetmeliklerle sürekli ek işler yüklenerek tükenme noktasına getirilmiştir. Geçtiğimiz aylarda tekrar dayatılan baskıcı yasakçı yeni yönetmelikte birinci basamak çalışanlarının sabrı tüketmiştir.

Bizler sağlık hizmeti alanına katkı sağlamayan bu yönetmeliğin iptalini, ASM çalışanlarına yapılan ek ödemelerin de şartsız ve emeklerinin karşılığı olarak yapılmasını talep ediyoruz” dedi.