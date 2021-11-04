mRNA aşı nedir? mRNA aşısı hangisi?

Aşı olma hakkı bulunan vatandaşlar ister mRNA isterse de inaktif aşı seçebiliyor. Almanya'dan getirilen mRNA aşı olan Pfizer/BioNTech aşısıyla Türkiye'de corona virüsü ile mücadele ediliyor. mRNA aşı ise virüsün genetik yapısının kopyalanmasına dayanıyor.

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Aşılama sürecinde uzman ve yetkililer aşılardan bahsederken mRNA aşı terimini kullanıyor. Seçecekleri aşının içeriğini merak eden vatandaşlar “mRNA aşısı ne demek?” sorusuna yanıt arıyor.

mRNA AŞI NEDİR?

mRNA aşı ülkemizde de kullanılan Biontech aşısıdır.

mRNA insanlarda bulunan, protein sentezleme ile görevli bir genetik şifre… Bu yöntemlerin birinde aşı biyoteknolojik metot ile üretiliyor bir diğerinde ise inaktif veya ölü bir virüsün kendisi aşı haline getiriliyor.

Bu yöntem aslında virüsün genetik yapısının kopyalanmasına dayanıyor.

* Bilim insanları virüsün genetik kodundaki, hücrelere ne inşa edeceklerini söyleyen kısmı alıyor ve hücrelere girebilmesi için yağ ile kaplanıyor. Bu hastaya enjekte ediliyor.

* Aşı hücreye giriyor ve hücrelere virüsteki diken proteinini üretmelerini söylüyor.

* Bu da bağışıklık sisteminin antikor üretmesini ve T hücrelerinin, enfekte olmuş hücrelerini yok etmesini sağlıyor.

* Hastalar corona virüsle karşılaştıklarında, antikorlar ve T hücrelerinin virüsle savaşmasını tetikliyor.

mRNA AŞISINDA HATIRLATMA DOZU UYGULANACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

“Yarından itibaren mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacak”

“Bilim Kurulu Toplantımızda ise yine bazı önemli kararlar aldık. Bu kararları sıralamak gerekirse:

mRNA aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek hatırlatma dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi. Bu gruplar;

a) 60 yaş üzerindeki vatandaşlar

b) 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar

c) Başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar.”

HANGİ AŞI DAHA ETKİLİ?

Özellikle mRNA aşısının Delta varyantına karşı yüksek derecede etkili olduğunun bilindiğini ifade eden Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, “Daha önce inaktif aşı olmuş bireylerin en az 3 ay geçmiş ise üçüncü aşıyı olarak, ciddi rahatsızlıkları yok ise (kalp, alerjik hastalıklar) özellikle mRNA aşılarından birinin yapılmasını öngörüyoruz. Daha önce hastalığı geçirmiş bireylerin de mRNA aşısı yaptırmalarında, en az üç ay sonra yaptırmalarında yarar var” dedi. (DHA)