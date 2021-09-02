Mu varyantı nedir? Mu varyantı nerelerde görüldü, Türkiye’de var mı?

Corona virüs salgını ile mücadele ederken insan sağlını daha da tehlikeye sokabilecek varyantlar ortaya çıkıyor. İlk olarak Kolombiya’da tespit edilen ve Güney Amerika ve Avrupa’da da görülen Mu varyantı yeni tehlike olarak yakından takip ediliyor. Mu varyantını tehlikeli yapan başlıca özelliği ise aşılara daha dayanıklı hale gelebilme ihtimali taşıması olarak gösteriliyor.

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Dünya Sağlık Örgütü, yakın zamanda tespit edilen yeni bir corona virüsü varyantını yakından takip ettiklerini duyurdu. Yetkililer bu mutasyona Mu varyantı adını verdi.

MU VARYANTI NEDİR?

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, haftalık bilgilendirme mektubunda, corona virüsü salgınıyla ilgili yeni bilgileri ve verileri kamuoyu ile paylaştı.

Dünya Sağlık Örgütü, “aşıya dayanıklı” hale getirilen mutasyona uğramış varyantın adının Mu olduğunu ve bilimsel olarak B.1.621 olarak adlandırıldığını da açıkladı.

MU VARYANTI NERELERDE GÖRÜLDÜ?

İlk olarak Kolombiya'da tespit edilen ve Güney Amerika ve Avrupa'da da kayıtlara geçen varyant ile ilgili olarak, “Bu varyantın geçirdiği mutasyonlar virüsün aşılara daha dayanıklı hale getirebilir. Fakat Beta varyantında da olduğu gibi bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerekiyor” açıklaması yapıldı.

Türkiye tarafından henüz virüs için resmi bir açıklama yapılmaması nedeniyle görülmediği varsayılıyor.

DSÖ'NÜN RADARINDAKİ 5'İNCİ VARYANT

DSÖ'nün bilgi notunda, “İlk olarak Ocak 2021'de Kolombiya'da tespit edilen ve farklı yerlerde de görülen Mu varyantı Güney Amerika'da ve Avrupa'da da büyük salgınlara sebep oldu. Mu varyantının küresel olarak yayılma hızı yavaş olsa da Kolombiya ve Ekvador'da yayılma hızı artıyor. Güney Amerika'daki Mu varyantanın hastalık oluşum incelemesi, Delta varyantının yayılmasıyla birlikte izlenecektir” denildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün resmi açıklamalarına göre Alfa, Beta, Gamma, Delta varyantıyla birlikte Mu varyantı da kurumun yakından izlediği varyantlar oldu. Şu an resmi verilere göre Alfa varyantı 193 ülkede, Beta varyantı 141 ülkede, Gamma varyantı 91 ülkede ve Delta varyantı 170 ülkede tespit edildi.