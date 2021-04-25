Mutasyonlu virüs çocukları da etkiliyor

Ancak birkaç aydır görülen İngiliz Mutasyonu, çocukları da etkisi altına aldı. Çocuk ve gençlere virüs genellikle yetişkinlerden bulaşıyor. Sağlığa Evet Derneği Başkanı Çocuk ve Göğüs Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı, “Ülkemizde birkaç aydır İngiliz mutasyonunu gösteren virüsün egemen olması ve vaka sayılarının hızla artması salgının özelliklerini değiştirdi. Çocuklarda da hastalık belirtileri görülmeye başladı. Bu nedenle, ailelerin eğitim kurumlarının ve karar vericilerin, bu konudaki bilgilerini güncellemeleri gerekiyor” dedi. Dağlı, bu konuda yaptığı çalışmada, Covid-19'un çocuklar üzerindeki etkilerini inceleyerek değerlendirdi ve şu sonuçlara varıldığını açıkladı:

İŞTE BELİRTİLER

– Geçtiğimiz bir yıl içinde solunum yolu enfeksiyonları azaldı ve bu durumlarda çocuk hekimlerinin aklına ilk gelen tanı Covid oluyor.

– Hastalık çocuklarda yüzde 16-19 oranında belirti vermeden geçiyor.

– Belirti verenlerde ise ateş, öksürük, boğaz ağrısı, burun doluluğu ve akıntısı dikkat çekiyor.

– Baş, karın, kas ağrısı, yorgunluk, mide bulantısı da görülebiliyor.

– Hastaların yüzde 8-12'sinde sık ve zorlu nefes alma, yüzde birinde cilt döküntüsü görülüyor.

HIZLA YAYILDI

İngiliz mutasyonu B.1.1.7 adıyla biliniyor. Bu mutasyo Eylül 2020'de ilk kez İngiltere'de tespit edildi. Takip eden süreçte 100'den fazla ülkeye yayıldı. Ülke, ocakta karantinaya gitmiş, can kaybı 110 bini geçmişti.

İngiltere'de B.1.1.7 olarak bilinen mutasyonu mercek altına alan uzmanlar, söz konusu mutasyonun corona virüsünün diğer türlerine kıyasla yüzde 30 ile yüzde 100 arasında değişen oranlarla daha ölümcül olduğunu ortaya koydu. Pfizer, Moderna ve AstraZenaca, geliştirdikleri aşıların mutasyona karşı etkili olduğunu duyurmuştu. B.1.1.7 mutasyonunun genetik diziliminde 23 farklı mutasyon var ve bunların bir kısmı yayılmasını kolaylaştırıyor. Bilim insanları bu mutasyonun, corona virüse kıyasla yüzde 40 ile yüzde 70 arasında daha bulaşıcı olduğunu belirtiyor.

Vakaların çoğu 12-17 yaş grubu

Nadir görülse de çocuklarda Covid'in hastaneye yatışı gerektiren vakaları da olabiliyor. Hastaneye yatan çocukların yüzde 19'u küçük süt çocukları, yüzde 42'si ise 12-17 yaş grubundaki ergenler. Bu çocukların üçte birine yoğun bakım tedavisi gerekiyor. Hastalığı ağır geçiren çocuklarda çoğu zaman eşlik eden kronik bir hastalık bulunuyor. Çocuk yaş grubunda ağır hastalığı işaret eden bulgular, 24 saatten fazla devam eden ateş, iltihabı gösteren kan değer yüksekliği, Covid tanısı almış kişiyle temas; kalp, cilt, mide-barsak, böbrek, solunum, sinir sistemi gibi birkaç organ sistemine ait belirtilerin bir arada olmasıdır.