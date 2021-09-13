Nara sıkılan tarım ilacı öldürdü

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 2 yıl önce nar yedikten sonra öldüğü iddia edilen 4 yaşındaki Saliha Çakır'ın adli tıp raporu ortaya çıktı. Çakır'ın nara sıkılan tarım ilacından öldüğü tespit edildi. Baba Üzeyir Çakır, "Kimyasal ilaçtan olduğu kesinleşti. Bu nardan hepimiz zehirlendik. Kızım küçük olduğu için bünyesi kaldırmadı, vefat etti" dedi.

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Olay, 30 Ekim 2019’da Yeşilhisar ilçesi Kavak Mahallesi’nde meydana geldi. Çakır ailesi, akşam yemeğinden sonra nar yedi. Bir süre sonra baba Mustafa (67), eşi Saliha (61), oğulları Osman (26), Üzeyir (36), eşi Keser (44) ve çocukları Saliha Çakır, rahatsızlandı. 6 kişilik aile, komşularının yardımıyla karın ağrısı ve baş dönmesi şikayeti ile Yeşilhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk belirlemelere göre, gıda zehirlenmesi şüphesiyle aile fertlerine serum tedavisi uygulandı. Küçük Saliha, durumu kötüye gidince Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

İKİ KEZ KALBİ DURDU

Yolda iki kez kalbi duran küçük Saliha, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ailenin diğer üyeleri tedavilerinin ardından taburcu edildi. Küçük Saliha’nın cansız bedeni, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından Kavak Mahallesi’nde toprağa verildi. Küçük Saliha’nın ölümüyle ilgili savcılık soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, ailenin yediği narlardan örnek aldı, örnekler incelenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Küçük kızın ölümüyle ilgili rapora DHA ulaştı. Saliha’nın iddia edildiği gibi yediği nara sıkılan tarım ilacından öldüğü kesinleşti.

BİZİM CİĞERİMİZ YANDI, BAŞKALARI YANMASIN

Saliha’nın babası Üzeyir Çakır “İlçe Tarım Müdürlüğü bize rapor vermeyerek, narda hiçbir sıkıntı yok demişti” iddiasında bulunarak şunları söyledi:

– Adli tıp raporunda kızımın nardaki tarım ilacından zehirlendiğine dair bilgi var. Adana’ya tanıdığımıza misafirliğe gitmiştik. Buradan giderken hediye götürdük. Onlar da komşusunun bahçesinden nar istedi. O da tüccara verdiğini söyledi. Tüccardan istedik. Tüccar da işçilerin topladığının arkasında kalanlardan seç. İyilerini topla ağabey demişti. Oradaki tanıdıklarımız narı, bize hediye olarak koymuştu. Biz de buraya getirdik. Herkes ayrı ayrı nardan yedi.

– Hepimiz de zehirlendik. Kızım küçük olduğu için bünyesi kaldırmadı, vefat etti. Bizler tedaviyle kurtulduk. Narlar olgunlaşınca çatlama yapıyormuş. Narları sağlam bir şekilde piyasaya sürmek için ilaç sürüyorlarmış. O da narın çatlak yerine gelmiş. Bizim ciğerimiz yandı başka Saliha’lar ve ciğerler yanmaması için yetkilileri göreve davet ediyoruz.