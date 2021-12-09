Ne yediğinize dikkat edin! Mikroplastikler ölüm saçıyor

İngiltere'de yapılan yeni araştırmalar gıdalarda bulunan mikroplastik partiküllerin insan sağlığını tehdit ettiğini ortaya çıkardı.

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Standart boyut

İngiltere’deki Hull Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırma, bazı yiyeceklerde yer alan mikroplastik parçacıkların insanlarda hücre ölümüne, hücre duvarı hasarına ve alerjik reaksiyonlara neden olabileceği konusunda uyardı.

Hull Üniversitesi’nden araştırmacılar, laboratuvar ortamında mikroplastiklerin insan hücreleri üzerindeki toksikolojik etkilerine ilişkin önceki 17 çalışmayı gözden geçirdi. Ekip daha sonra hücresel hasara neden olmak için gereken mikroplastik seviyelerini içme suyu, deniz ürünleri ve sofra tuzu yoluyla alınanlarla karşılaştırdı.

PLASTİK KULLANIMI AZALTILMALI

Yapılan araştırmalarda, emilen mikroplastik miktarıyla hücresel hasarın boyutunun arttığını, düzensiz şekilli parçacıkların ise daha zararlı olduğu ortaya çıkarıldı. Ancak uzmanlar, mikroplastiklerin sistemlerimizde ne kadar süre kaldığı bilinmediği için gerçek bir insan vücudu üzerindeki sağlık etkisinin belirsizliğini koruduğu konusunda uyardı.

Bay Danopoulos’a göre gelecekte, hangi gıdaların en çok kirlenen mikroplastik olduğunu belirlemek ve böylece bunlardan kaçınmak mümkün olabilir.

Ancak o zamana kadar en iyi çaremiz plastik atık üretimini durdurmak. İnceleme, Hull York Tıp Okulu’ndan çevre sağlığı araştırmacısı Evangelos Danopoulos uyarıyor; ‘Plastik bir kez çevreye girdiğinde, onu gerçekten çıkaramayız.’

Daha önce yapılan çalışmalara göre, sahil kumunda, deniz ürünlerinde, sofra tuzunda, karton bardaklarda, biberonda ve son olarak plasentada dahi bulunan, boyutları milimetrenin binde birine kadar küçülebilen mikroplastiklerin ambalajlı gıdalarda da bulunduğu ortaya çıkmıştı.

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