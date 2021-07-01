Nöbet ücretleri geri istenen sağlık çalışanları icra tehlikesiyle karşı karşıya

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nün 15 Nisan 2021 tarihinde bir sağlık memuruna gönderdiği yazısında, yüzde 50 artırımlı nöbet ücretleri için gerekli hesaplamaların yapıldığı, ödenen fazla nöbet ücretleri için de borç açıldığı bildirildi. Borç kaydının 30 gün içerisinde yatırılması istendi.

Birçok laboratuvar ve röntgen teknikerlerine bu taleplerin iletildiği ve icra tehlikesiyle karşı karşıya kalabilecekleri öğrenildi.

“ÖDEMEZLERSE İCRA İŞLEMİ BAŞLATILACAK”

Bu konu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de gündeme geldi. CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, sağlık çalışanlarının icra tehlikesi ile karşı karşıya olduklarına dikkat çekti.

CHP’li Aydın, “Röntgen ve laboratuvar çalışanlarından, acil ücret farkları 30 Haziran’a kadar geri ödeme emriyle istenmekte ve ödenmediği takdirde icra işlemleri başlatılacağı yazıyla bildirilmiş. Bu konunun bir an önce düzeltilmesi ve onların bu fedakarlıklarının karşılığı bu şeklide cezalandırılmamalı…” şeklinde konuştu.

“FEDAKARLIĞIN KARŞILIĞI BU OLMAMALI”

Covid-19 salgının başladığı andan itibaren sağlık çalışanlarının canla, başla çalıştığını ifade eden Erkan Aydın şunları söyledi;

* Gece nöbet tutuyorlar, ailerinin, çoluk-çocuklarının yüzlerini görmüyorlar. 500’e yakın sağlık çalışanı da hayatını kaybetti. Bunların arasında röntgen ve laboratuvar çalışanları da var.

* Maalesef nöbet tuttukları halde, acil ücret farkları geri ödeme emri ile istenmekte. Bu arkadaşlarımız 2 yıldır çok küçük ücretler ile aldıkları paraları peşin olarak, ödemeleri talep ediliyor.

* Ödenmediği takdirde icra işlemleri başlatılacağı kendilerine yazı ile bildirilmiş. Onların fedakarlıklarının karşılığı bu olmamalı bu hatanın biran önce düzeltilmesi gerek

GERİ İSTENEN ÜCRET 15 BİN TL’Yİ BULUYOR

Öte yandan röntgen ve laboratuvar personeline acil farkı olarak 2 yılda ödenen ve geri istenen nöbet paralarının en yükseği 15 bin TL, en düşüğü ise 3 bin TL.