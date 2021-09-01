Öğrenciler, aile bireyleri ve okul personeli tam doz aşılanmalı!

Aslan, Covid-19 vakalarının yeniden yükselişe geçtiği bugünlerde yüz yüze eğitimin tedbirlere uyarak başlaması gerektiğini vurguladı ve aşı uyarısı yaptı...

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Okullarda yüz yüze eğitim 6 Eylül'de başlıyor. Peki, “Pandemi süreci devam ederken ve vaka sayıları yeniden yükselişe geçmişken, çocuklarımızı hastalıktan nasıl koruyacağız?”

Bu soruya yanıt Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Ayşe Tana Aslan'dan geldi. Aslan, içinde bulunulan dönemde öğrencilerin, aile bireylerinin ve personelin tam doz aşılanması gerektiğini vurgulayıp şunları söyledi:

ÇOÇUKLAR HEMEN AŞILANMALI

Pandeminin 1.5 yıldır devam etmesi ve daha da uzayacağı düşünülerek, toplumların geleceği olan çocuklarımızın yüz yüze eğitime ihtiyaçları göz önünde tutularak mevcut durum değerlendirilmeli. Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda aşılama giderek daha küçük yaşlara iniyor. Okul çağında önerilen tüm yaş grupları aşıdan sonra antikor cevabının bir süre alabileceği göz önüne alınarak ivedilikle aşılanmalı.

Okul çocuklarının aile içinde aşılanmamış bireyler varsa onların da aşıları tamamlanmalı. Öğretmenlerin yanı sıra tüm okul çalışanları, okul servis çalışanları, yemek dağıtımında çalışan kişiler gibi okullarda çocuklarla teması olabilecek tüm bireylerin de aşıları tamamlanmalı.

AŞILANMAMIŞ KİŞİLER DAHA AĞIR GEÇİRİYOR

TÜSAD İnfeksiyon Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu ise yeni olguların çoğunluğunu oluşturan Delta varyantının özellikle aşısız ve aşılaması tamamlanmamış bireylerde sıklıkla ve daha ağır enfeksiyona neden olduğunu belirterek şu uyarıları yaptı: “İlk ve orta öğrenim öğrencilerimiz henüz aşılama sıraları gelmediği için bu riskli gruba giriyor. Bu nedenle okulların açılmasının planlandığı tarihten önce okullarda görev yapan öğretmen ve servis şoförü, hostes, kantin, temizlik, güvenlik görevlisi gibi personelin maksimum düzeyde aşılanması sağlanmalı. Kişiler aşılansa bile hafif semptomlarla hastalığı geçirebiliyor. Bu nedenle okullarda özellikle aşılanmamış personel ve öğrencilerin, rutin haftada en az 2 kez olmak üzere PCR ya da hızlı tanı kitleri ile Covid-19 açısından taranmaları ve buna göre okullara devam etmeleri kararı olumlu.”

EĞİTİM DÖNEMİNDE HANGİ TEDBİRLER ALINMALI?

■ Okullarda maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmalı.

■ Sınıf mevcutları azaltılmalı.

■ Toplanma alanları pandemi şartlarına göre yeniden düzenlenmeli.

■ Çocuklar ve tüm okul personel maske kullanmaya devam etmeli.

■ Sınıflar sık sık havalandırılmalı ve el hijyeni sağlanmalı.

■ Mümkünse uygun hava şartlarında dersler açık havada yapılmalı.

■ Maskeler kirlendikçe ve 4 saatte bir değiştirilmeli.

■ Yüzeyler dezenfektanla temizlenmeli.

■ Ailesinde ya da kendisinde hastalık belirtisi olan çocuklar okula gönderilmemeli.

■ Covid-19 saptanan bireyler karantina kurallarına uymalı.