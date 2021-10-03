Okul çağındaki çocuklar nasıl beslenmeli?

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Eda Balanlı Güngörmüş, pandemiyle birlikte grip mevsiminin de başladığı bugünlerde okula giden çocukların vücut direncini artıracak beslenme önerilerinde bulundu. İşte onlar...

Nazan DOĞANER HALICI

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Çocuklar güne iyi bir başlangıç yapabilmek için kahvaltıya ihtiyaç duyar. Kahvaltı birçok uzman tarafından günün en önemli öğünü kabul edilir. Ne yazık ki aynı zamanda çocukların en sık atladıkları öğündür. Yapılan çalışmalar kahvaltı yapan öğrencilerin derslere daha aktif katıldığını, daha iyi odaklanabildiklerini ve genel olarak okulda daha başarılı olduklarını göstermiştir. Aynı zamanda obezite riskini de azaltır.

Örnek kahvaltı menüleri

– Peynirli tost, ceviz/badem, süt/yoğurt

– Peynirli omlet, ekmek, zeytin, taze meyve veya evde taze sıkılmış meyve suyu

– Süt/yoğurt eklenmiş tahıl ürünleri, meyve, ceviz

– Tam buğday ekmeği veya lavaş üzerine sürülmüş fındık/fıstık ezmesi, süt/yoğurt

– Aileler öğlen yemeği için sağlıklı, güvenilir ve besleyici değeri yüksek gıdalar seçmelidir. Kolay bozulabilecek ürünler tercih edilmemelidir.

BESİN ÇEŞİTLİLİĞİ ÖNEMLİ

– Sağlıklı beslenmede bir diğer önemli nokta besin çeşitliliğinin sağlanmasıdır. Besin çeşitliliği çocukların ihtiyaç duydukları protein,

karbonhidrat, yağ, vitamin ve minerallerin yeterli alınabilmesi için gereklidir. Besinler içerdikleri besin öğelerine göre 5 grupta toplanır:

– Süt ve süt ürünleri grubu

– Et, yumurta, kuru baklagiller ve yağlı tohumlar grubu

– Ekmek ve tahıllar grubu

– Sebze ve meyve grubu

– Yağ ve şeker grubu.

Çocukların çeşitli, dengeli ve yeterli miktarda besin tüketmeleri için; süt ve süt ürünü grubundan 2-3 porsiyon, et-tavuk-balık-yumurta grubundan 2-3 porsiyon, ekmek-tahıl-pirinç-makarna grubundan 3-7 porsiyon, sebze-meyve grubundan 2-4 porsiyon tüketmelidir. Yağ ve şeker grubu ürünlerin çok az tüketilmesi önerilmektedir.

BESLENME ÇANTASI İÇİN ONERİLER

– Mevsimine göre meyve (1 küçük boy elma, 1 orta boy portakal, 1 büyük boy mandalina, 1 salkım üzüm, 5 adet erik)

– Mevsimine göre çiğ sebzeler (1 küçük boy domates, 4-5 orta boy yeşil biber, kırmızı tatlı biber, 1 orta boy havuç, 5-6 yaprak marul, salatalık)

– Ev yapımı börek/poğaça yanına ayran, meyve

– Haşlanmış yumurta, zeytin, meyve suyu

– Peynirli tost/peynirli sandviç, ayran, çiğ sebze

– Ev yapımı kek, süt, meyve

– Peynirli sandviç, süt, çiğ sebze

– Ceviz/fındık/badem

– Üzüm/kayısı gibi kuru meyveler

– Dürüm/lavaş içine peynir, domates

– Tahıllı krakerler

– Peynir dilimleri

– Yulaflı kuru yemişli kurabiyeler

– Simit, peynir, ayran