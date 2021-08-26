Okula dönüşte 10 altın kural

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İpek Akman, çocukların sağlığını korumak ve okulların tekrar kapanmasına yol açacak durumların ortaya çıkmasını önlemek için 10 öneri sıraladı.

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Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İpek Akman, yüz yüze eğitim süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Akman, “Okulların açılması ve eğitimin başlaması çocuk gelişimi ve ruh sağlığı için elzemdir. Ancak ülkemizde bulaşıcılığı çok yüksek olan Delta varyantı giderek yaygınlaşmaktadır. 15 yaşından küçük çocuklarımızın aşısı da olmadığı için okulda gerekli önlemler alınmazsa sonbahar ve kış aylarında pandeminin şiddetinin artacağını kestirmek mümkündür” dedi ve çocukların sağlığını korumak ve okulların tekrar kapanmasına yol açacak durumların ortaya çıkmasını önlemek için 10 önerisini şöyle sıraladı:

1 – Okuldaki tüm öğretmenler ve çalışanlar 2 doz Covid-19 aşısı olmalıdır. Aşısız çalışanlar her hafta Covid testi yaptırmalı veya ücretsiz izne çıkmalıdır.

2 – Velilerin aşılanma durumları sorgulanmalıdır, aşısız velilerin çocukları her hafta Covid testi yaptırmalıdır.

3 – Veliler çocukları hasta olduğu takdirde okula göndermemeleri konusunda bilgilendirilmelidir.

4 – Okula girişte, çıkışta ve gün içinde çocukların ateş ölçümü yapılmalıdır.

5 – Her gün çocuk ve aile bireylerinin Covid-19 belirtileri olup/olmadığı sorgulanmalıdır. Çocuk, hastalık belirtileri açısından (yanaklarda kızarıklık, hızlı veya zor nefes alma, yorgunluk gibi) gözlemlenmelidir. Ateşi 38 dereceden yüksek olanlar, boğaz ağrısı, burun akıntısı, konjonktivit, öksürük, iştahsızlık, kırgınlık, kas ağrıları, ciltte döküntü, karın ağrısı, kusma, ishal, nefes darlığı gibi belirtileri olan / gelişen, Covid-19 vakası veya temaslısı olan çocuklar içeri alınmamalı, tıbbi maske takılarak Covid-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmelidir. Aile içerisinde de benzer şikayette kimsenin olup/olmadığı sorgulanmalıdır. Ailede de semptom olması durumunda çocuk okula alınmamalıdır.

6 – Çocuklara periyodik olarak Covid tarama testi yapılmalı ve belirti göstermeden virüsü taşıyan çocuklar saptanmalıdır. Testi pozitif olanlar izole edilip temaslılar karantinaya alınmalıdır.

7 – Çocuklar maske takmalıdır.

8 – Sınıflar mümkün olduğunca kapı, pencere açılarak temiz hava ile havalandırılmalıdır. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan binaların havalandırması yüzde 100 doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır. Çocukların her saat en az 10 dakika temiz havaya çıkmaları sağlanmalı, bu dönemde de sınıfları/grup odaları mutlaka havalandırılmalıdır.

9 – Temizlik ve dezenfeksiyon ile ilgili önlemlere uyulmalıdır. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalıdır. Su ve sabuna ulaşılamadığında alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır.

10 – Mümkünse kafeterya ve/veya yemekhane kullanılmamalı, bunun yerine yemekler sınıflarda/grup odalarında yenmelidir. Yiyecek hazırlamadan önce ve çocukların yemelerine yardımcı olduktan sonra eller yıkanmalıdır.