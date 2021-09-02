Okula uyum için altın öneriler

Yeni eğitim yılında bazı çocukların okula adaptasyonda zorlanacağına ve endişe yaşayabileceğine dikkat çeken Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, ebeveynlere bu konuda önemli ipuçları verdi.

Nazan DOĞANER HALICI

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Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim sürecinde ortaya çıkan iletişim eksikliği, imkan eşitsizliği, ders takibi, derse katılımda yaşanan sorunlar, dikkat ve odaklanmada problemleri eğitimin aksamasına sebep oldu. Dolayısıyla yüz yüze eğitimin çocukların gelişimi için çok önemli olduğunu belirten Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, ancak uzun bir aradan sonra çocukların okula uyum sağlamada zorlanacağını belirterek ebeveynlere şöyle bir yol haritası çizdi…

ÖNCE SABIRLI OLUN

Çocukların okula gitmekte zorlanması araya giren pandemi dönemi nedeniyle oldukça doğal. Evde bakım veren kişi veya ebeveyni ile vakit geçirmeye alışmış çocukların okul düzenine geçişini kolaylaştırmak ve bu geçiş sürecini en az hasarla atlatmak için hem ebeveynin hem çocuğun duygusal olarak hazırlanması oldukça önemlidir. Özellikle çocuklar için pandemi ve beraberindeki kuralların okulda da uygulanacak olması zaman zaman bunaltıcı olabilir. Bu nedenle ebeveynlerin pandemi sonrası okula uyum sürecinin normal okula uyum sürecinden daha uzun sürebileceğini unutmamaları ve okulların açıldığı ilk birkaç haftada sabırlı olmaları gerekir.

DİKKAT! KAYGILAR KALICI OLABİLİR

Yüz yüze eğitim ailelerin birçoğunu mutlu ederken bir yandan da çocukların sağlığı ve kendi sağlıkları ile ilgili konularda kaygılarının artmasına neden oldu. Ebeveynlerin kaygıları çocukların da kaygılanmasına ve arkadaşlarıyla vakit geçirirken birtakım endişelere, pasif davranışlara hatta iletişim sorunlarına yol açabilir. Bu problemler çocuğun yaşamı için geçici veya kalıcı olabilir. Ebeveynler okulda tedbirlerin yeterli olduğunu ve dikkat etmesi gereken kuralları çocuklarına anlatmalı, eğer kendi endişeleri varsa okul yönetimi ile bu durumu mutlaka paylaşmalı.

UYKU DÜZENİ OLUŞTURUN

Uzun süredir evde olan çocuklar için tatil döneminden yüz yüze eğitim sürecine geçmek uyku düzeni açısından zorlu bir dönem olabilir. Bu nedenle okulun ilk gününden önce uyku düzeninizi oluşturun. Her zamanki yatış saatinden 1 saat erken diş fırçalama, pijama giyme, yatağa girme gibi uyku rutinlerine başlamanız çocuğunuzun uykuya kolay geçişe hazırlayacaktır.

ONLARI DESTEKLEYİN

Yüz yüze eğitime geçiş aşamasında ebeveynler çocuklarının yanında olduklarını ve onlara sabırla yaklaştıklarını hissettirmeli. Pandemi nedeniyle okullarda da bazı önlemler alınacağı, bu yüzden değişikliklere karşı hazırlıklı olmaları gerektiği anlatılmalı.

MOTİVE EDİN

Okul alışverişini birlikte yapın. Çocukların kendi seçtiği ve severek kullanacağını düşündüğü malzemeler okula hazırlık için onları motive edecektir. Özellikle küçük yaştaki çocukların okulun ilk gününden önce öğretmenleri ile tanışmaları okula uyum açısından önemlidir. Okul gününden önce okulunu ziyaret edebilir veya gidemiyorsanız okulunuzun fotoğraflarıyla hatırlamasını sağlayabilirsiniz. Ebeveynler her okul gününden sonra çocukları ile kısa süreli olmak şartıyla günü değerlendirdikleri keyifli bir sohbet organize edebilir, duygularını, onu üzecek veya endişelendirecek bir durumun olup olmadığını sorabilirler. Bu gibi kısa değerlendirmelerle sorunlara büyümeden müdahale edilebilir.