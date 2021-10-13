Okulda çocuğu Covid-19 olan ebeveynler dava açtı

Corona virüsü salgını dolayısıyla büyük sekteye uğrayan eğitim konusunda dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin Wisconsin eyaletinde çocuklarını okula gönderen iki anne, çocuklarının Eylül ayında Covid-19’a yakalanmaları sonrasında yasal süreç başlattı.

Okul yönetiminin corona virüsü yasakları ve önlemlerini yok saydığını ve okul içinde öğrencilerin maske takmasını zorunlu hale getirmediğini söyleyen ebeveynler, “Umursamazca, hem çocukların hem de diğer öğrencilerin hayatlarını riske attılar ve hem sağlıklarını hem de güvenliklerini tehlikeye attılar” açıklamasını yaptılar.

“SEMPTOM GÖSTEREN ÇOCUK OKULDAYDI”

Sağlık yetkilileri tarafından önerilen corona virüsü önlemlerinin alınmadığını ve kendi çocuklarının okul saatleri boyunca maske takmasına rağmen hastalandığını söyleyen farklı okullardaki ebeveynler davanın kendi lehlerine sonuçlanmasını istedi.

Önceki gün Wisconsin eyaletindeki Waukesha’da dava açan Shannon Jensen, “Benim çocuğum maske takıyordu ama Eylül ayında iki gün boyunca Covid-19 semptomu gösteren bir çocuk da dahil olmak diğer çocuklar maske takmıyordu. Üstelik karantina şartı da yoktu” dedi.

Dava açan ebeveynlerin avukatı Frederick Melms, “Hakimin doğru kararı vermesini bekliyoruz. Olayların bu noktaya gelmesi çok talihsiz” ifadesini kullandı.

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