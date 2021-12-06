Omicron kabusu sürüyor: Vaka sayılarında yüzde 289 oranında artış

Omicron varyantı tüm dünyada endişelere neden olurken, Güney Afrika'da vaka sayılarındaki yükseliş durdurulamıyor. Ülkede vaka sayıları bir haftada yüzde 289 artış gösterirken, hastaneye yatışların da günden güne arttığı belirtildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Tüm dünyada Omicron varyantı kabusu yaşanırken, varyantın çıkış yeri olan Güney Afrika'da vaka sayılarında inanılmaz bir artış yaşanıyor. Resmi verilere göre ülkede Omicron alarmı verilmesinin ardından vaka sayıları bir haftada yüzde 289 oranında arttı.

Son rakamlara göre, Güney Afrika’daki Covid vakaları sadece bir haftada yüzde 289 gibi büyük bir artış gösterirken, ölümler aynı dönemde altıdan bire düştü.

Ülkenin Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü, büyük çoğunluğu Gauteng eyaletinde olmak üzere son 24 saat içinde 11 bin 125 vaka daha kaydetti. Bu sayılar, geçen haftaya kıyasla vaka sayılarında yüzde 289 artışa işaret ediyor.

TOPLAM VAKA SAYISI 3 MİLYONU AŞTI

Ülkenin dokuz ilinde en fazla yeni enfeksiyonun Gauteng’de 7 bin 929 yeni vaka ile kaydedildiği belirtildi.

Son rakamlar Güney Afrika’da toplam vaka sayısını 3 milyon 31 bin 694’e, ölü sayısı ise toplam 89 bin 966’ya yükseldi.

Güney Afrika’nın Gauteng eyaletindeki yeni Covid varyantı Omicron’un patlak vermesi, hastaneye yatışlarda önceki dalgaların en keskin artışını tetiklemesinden endişe ediliyor. Uzmanlar, geçtiğimiz haftadan bu yana hastaneye yatışlarda da dört kart artış görüldüğünü bildirdi.

Güney Afrikalı uzmanlar, verilerden yola çıkarak, Omicron varyantının daha bulaşıcı olduğu konusunda da uyarıyor.

İlginizi Çekebilir Güney Afrika'da Covid-19 vakaları dört katına çıktı

İlginizi Çekebilir Dünya Petrol Kongresi'ne Omicron etkisi: Türkiye katılamadı