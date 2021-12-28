Omicron varyantında dikkat çeken sonuç: Delta varyantına karşı koruma sağlıyor

Omicron varyantının ilk tespit edildiği ülkelerden biri olan Güney Afrika'da yapılan bir araştırma, Omicron varyantına yakalanan hastalarda "tekrar Delta varyantı vakalarının" azaldığını ortaya koydu.

Sozcu.com.tr

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2019’un son haftalarında Çin’de ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgın halini alan corona virüsü ile ilgili dikkat çekici bir araştırma Güney Afrika’dan geldi…

Corona virüsünün en çok mutasyona uğrayan varyantı olarak bilinen Omicron varyantıyla ilgili bir araştırma yapan uzmanlar ilginç sonuçlara ulaştı. Henüz hakemli bir dergide yayınlanmayan bilimsel araştırmada, Omicron varyantı bulaşan hastalarda Delta varyantına karşı bağışıklığın arttığı tespit edildi.

Omicron varyantı bulaşan ve aşı olan 33 kişiden elde edilen verilerle aşı olmayan ve Omicron varyantı bulaşan 33 kişiden elde edilen verileri karşılaştıran uzmanlar Omicron varyantı geçiren kişilerin Delta varyantına karşı bağışıklığının artış gösterdiğini duyurdu.

Güney Afrika’daki Afrika Sağlık Araştırmaları Enstitüsü’nde görevli profesör Alex Sigal, “Omicron geçiren hastalarda Delta varyantına karşı oluşan bağışıklık direnci, bu hastaların tekrar Delta varyantına yakalanma riskini azaltabilir. Bu durumda, Omicron varyantı Delta varyantını ortadan kaldırabilir” dedi.

Kasım ayında Afrika’nın güneyindeki ülkelerde tespit edilen ve kısa bir süre içinde dünya geneline yayılan Omicron varyantı Türkiye’de de bulunmuştu. Son dönemde Omicron varyantı sebebiyle birçok ülkede yeni yasak ve kısıtlamalar getirilirken, hastanelerde oluşan yoğunluk dünya genelinde endişeye yol açmıştı.

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