Omicron varyantını ilk tespit eden doktordan net uyarı

Kasım ayının ortasında Güney Afrika'da ilk Omicron varyantını tespit ederek bunu yetkililere bildiren doktor Angelique Coetzee açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Omicron varyantını tespit ederek üst makamlara bildiren ve uluslararası kamuoyunda tanınan doktor Angelique Coetzee, corona virüsünün en çok mutasyona uğrayan varyantıyla ilgili konuştu.

Bilimsel olarak B.1.1.529 adıyla bilinen varyantın Delta varyantının oluştuğu Hindistan’da da yayılabileceğine dikkat çekti. Güney Afrika Tıp Derneği’nin başkanı olan Dr. Coetzee, “Şu an kullanılan bütün aşılar çok sayıda mutasyona uğramış varyanta karşı etkili. Aşı olmayanlar yüzde 100 bu hastalığa yakalanma riskiyle karşı karşıya” dedi.

Coetzee, “Aşılıysanız ya da daha önce hastalandıysanız bu virüsün üçte birini yayabilirsiniz. Fakat aşı olmayanlar bu virüsün yüzde 100’ünü yayma potansiyeline sahip” dedi.

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