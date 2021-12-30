Omicron’un bu belirtilerine dikkat: Covid olduğunuzu anlamayabilirsiniz

Covid-19’un kasımda ortaya çıkan Omicron varyantı dünyada vaka sayılarının hızla artmasına yol açarken, İngiltere’deki bilim insanlarından Omicron belirtileriyle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Günlük vaka sayısının ilk defa 100 bini aştığı İngiltere'de uzmanlar, Delta gibi diğer varyantlara göre “daha hafif” olduğu düşünülen Omicron'da corona virüste pek rastlanmayan bazı semptomlar bulunduğuna dikkat çekti.

Uzmanlar, Omicron'un bazı belirtilerini yaşayan kişilerin Covid olduklarını bile fark etmeyebileceğini vurguladı.

İngiltere Ulusal Sağlı Hizmetleri'ne (NHS) göre, corona virüsün en belirgin belirtileri yüksek ateş, sürekli öksürme, tat ve koku kaybı.

Omicron'a yakalanan birçok kişininse mide bulantısı ve iştah kaybı gibi daha önce Covid'le çok bağlantısı kurulmayan semptomlardan şikayetçi olduğu belirtiliyor.

‘AŞI YAPTIRANLARDA DA GÖRÜLÜYOR’

King's College London'dan Genetik Epidemiyoloji Profesörü Tim Spector, iki doz Covid aşısı olan hatta destekleyici aşıyı da yaptıran kişilerde bu belirtilere sık rastlandığını söyledi. Spector, “Birçoğu bulantı, hafif ateş, boğaz ve baş ağrısı gibi belirtiler gösteriyor” dedi.

Omicron vakalarında ayrıca kusma belirtisine de rastlandığı kaydedildi.

ABD'deki Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göreyse, Omicron'un en sık görülen belirtileri öksürük, halsizlik ve burun akıntısı.

İngiltere'de bu hafta yayınlanan bazı araştırmalarda, Omicron'un yayılma hızı çok yüksek olsa da Delta varyantından daha hafif etkileri olduğu belirtilmişti.

Bu araştırmalarda, Omicron'a yakalanan kişilerin hastanede tedavi olma gereksiniminin yüzde 15-20 daha az olacağının düşünüldüğü ifade edilmişti.

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