Orta Avrupa’da salgın kontrolden çıktı: Vaka sayıları rekor kırıyor

Avrupa, bu yılın son döneminde salgının 'merkez üssü' haline gelirken, birçok Orta Avrupa ülkesinde vaka sayıları rekor düzeye ulaştı.

Sozcu.com.tr

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Dünya corona virüsü pandemisinde 5 milyona yakın insanı kaybederken, aşılamanın etkisiyle etkisini göstermesi beklenen virüs, kış aylarıyla birlikte etkisini katladı. Özellikle Avrupa kıtası salgının merkez üssü haline gelirken, Orta Avrupa’da durum oldukça vahim.

Reuters, Slovakya, Macaristan, Çekya gibi ülkelerin vaka sayılarında rekor kırdığını duyurdu. Buna göre, Çekya 14 bin 539 vaka ile salgının başladığı günden beri en yüksek seviyedeki hasta sayısını bildirmiş oldu. Ülkede 462 kişinin de yoğun bakımda olduğu aktarıldı.

ÜLKELER TEK TEK REKOR SAYILAR AÇIKLIYOR

Benzer bir korkutucu tablo da Macaristan’dan geldi. Macaristan’da vaka sayısı 8 bin 434 olarak açıklanırken, bu sayıların pandeminin başından beri en yüksek seviyeye ulaştığı aktarıldı. Ülkede, sağlık sisteminin alarm vermeye başladığı bildirildi.

Slovakya da Orta Avrupa ülkeleri arasında en çok vaka bildiren ülkelerden biri oldu. Ülkede 7 bin 55 vaka bildirilirken, bu, pandeminin başından bu yana ulaşılan en yüksek sayı.

Rusya’da da corona virüse bağlı ölüm sayıları her gün yeni bir rekor kırıyor. Ülkede bugün, 1239 kişinin corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği duyurulurken, bu da pandeminin başından bu yana ülkede kaydedilen en yüksek ölüm sayısı olarak belirlendi. 39 bin 160 yeni vaka bildirildi. Rusya, geçtiğimiz hafta süper marketler ve eczaneler hariç tüm iş yerlerini kapatmış ve ülkede 10 günlük karantina ilan etmişti. Ancak ortaya çıkan sonuçlar, kararların vakaları etkilemediğini ortaya çıkarıyor.

ALMANYA VE YUNANİSTAN’DA DURUM KRİTİK

Öte yandan, Almanya'da (Covid-19) salgınında son 24 saatte 39 bin 676 yeni vaka tespit edilmesiyle günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşıldı. Ülkede toplam vaka sayısı ise 4 milyon 844 bin 54’e ulaştı. Corona virüsüne bağlı nedenlerle son 24 saatte 236 kişinin hayatını kaybettiği Almanya'da toplam can kaybı sayısı da 96 bin 963’e yükseldi. Almanya’da yoğun bakımlarda doluluk oranı yaşanırken, sağlık sistemi de alarm veriyor.

Yunanistan’da da corona virüsü salgını kapsamında son 24 saatte 8 bin 613 yeni vaka tespit edilmesinin ardından ülkede salgının başlangıcından bu yana günlük vakalarda yeni rekor kayda geçti.

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