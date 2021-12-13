Oxford Üniversitesi: Aşılar Omicron varyantına karşı daha düşük koruma sağlıyor

Corona virüsü salgınının en çok mutasyona uğramış varyantı olarak bilinen Omicron varyantı ile ilgili dikkat çekici bir araştırma geldi. Oxford Üniversitesi, mevcut corona virüsü aşılarının Omicron varyantına karşı etkisini mercek altına alarak endişe verici sonuçlar elde etti.

Sozcu.com.tr

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İngiliz bilim insanları iki doz corona virüsü aşısının Omicron varyantına karşı etkisini mercek altına aldı…

Oxford Üniversitesi’nde görevli bilim insanları tarafından yapılan ve geniş ölçekli bir katılımın olduğu araştırmada AstraZeneca/Oxford Üniversitesi aşısı ile birlikte Türkiye’de de kullanılan Pfizer/BioNTech aşısını olanlar incelendi.

Henüz hakemli bir dergide yayınlanmayan araştırmada İngiliz bilim insanları iki doz aşı olanların Omicron varyantına karşı daha düşük koruma sağladığını tespit etti.

Yapılan bu araştırma, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın iki doz corona virüsü aşısının Omicron varyantına karşı etkili olmayacağını söylemesinden sonra geldi.

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