Pandemide okula uyum rehberi

Dr. Tuğçe Hürkal, “Pandemide eğitim, çocuklarda virüs korkusundan maske alerjisine kadar birçok soruna yol açabilir” dedi ve önemli tüyolar verdi...

Nazan DOĞANER HALICI

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Pandemide onsekizinci ayı doldurduğumuz bu süreçte, 2020 yılından en önemli farkımız 2021'de başlayıp hız alan aşılanma oranlarımız… Aşı, salgına karşı hali hazırda en etkili yol… 18 yaş üstü iki doz aşılama, 12 yaş üstü ise özellikli ve risk grubu çocuklarımızın aşılanması tüm dünya ve ülkemizde de mevcut.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuğçe Hürkal, okulların açıldığı bugünlerde pandemi nedeniyle yaşanacak zorlukları ve dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıraladı:

ONLARA DESTEK OLUN

Zorlu geçen 1 yılın ardından okula dönüş her açıdan bazı alışkanlıkların değişimi, otorite ve kurallar zincirinin tekrar hayatlarına girmesi demek. Bu, çocukların kaygı ve endişelerinin artmasına yol açabilir. Bir de ev ve okul içinde hastalanma korkusu, hastalık taşıma riski, çocukları baş edemeyecekleri bir strese maruz bırakabilir. Bu nedenle çocuğunuza destek olmalı, gerekli önlemleri aldığınızı, böyle zamanlarda endişe ve kaygı hissetmelerinin normal olduğunu onlara söylemelisiniz.

Yeni normalin kuralları!

Okulda maske takmak, maskeyi değiştirmek, sık el yıkamak, arkadaşlarıyla sürekli mesafeli olmak, araç/gereç paylaşımı yapmamak, grup oyunlarında mümkün olduğunca uzak durma mecburiyeti çocuklar için yeni normaller. İşte yeni normalde dikkat edilmesi gerekenler:

– Uzun süreli maske kullanımı sorun yaratabilir. Özellikle alerjik çocuklarda, burun tıkanıklıklarına, gözlerde yaşarmaya, sık hapşırığa ve gözaltı morluklarına yol açabilir. Lateksiz maske tercih edilmeli, saat başı maskeleri çıkarılmalı ve bahçede hava almaları sağlanmalıdır.

– Alerjik astım tanılı çocuklar da uzun süreli maske kullanımında atak riski yaşayabilir. Bu nedenle sık açık havaya çıkarılmalıdırlar.

– Dezenfektanların yoğun kullanımı özellikle kapalı alanlarda astımı olan çocuklarda atak tetiklenmesine veya kuru öksürüklere sebep olabilir.

Ebeveynlere tavsiyeler

1- Sürekli hastalık vurgusu yapmadan, doğru ve yapılması gerekenleri çocuklarımıza sebepleri ile anlatmalıyız.

2- Aşılarımızı mutlaka tamamlamalıyız.

3- Çocukların doğru ve sağlıklı beslenmelerine özen göstermeliyiz. Diş sağlığı ve doğru beslenme çok önemli.

4- Çocukları erken yatırmalıyız, sağlıklı uyku çok önemli. Tüm vücut bağışıklık hormonları uykuda salgılanır.

5- Kişisel hijyenleri çok önemli, saçları toplu, tırnakları kısa olmalı. El hijyenlerine dikkat etmelerini vurgulamalıyız. Maske ve mesafe hatırlatması yapmalıyız.

6- Hasta çocukları ilaç vererek okula göndermemeliyiz.