Pfizer/BioNTech aşısında endişe veren sonuçlar: 100 günden sonra etkisi yok

Corona virüsü salgınına karşı geliştirilen ve Türkiye'de de kullanılan Pfizer/BioNTech aşısı ile ilgili endişe verici araştırmalar yapıldı.

Sozcu.com.tr

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ABD ve İngiltere’de yapılan araştırmalar şu an kullanılan corona virüsü aşılarının etkisini kısa bir süre içinde kaybettiğini ve bu süre zarfında Omicron varyantına karşı da korumanın azaldığını tespit etti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin yaptığı araştırma Pfizer/BioNTech aşısının ağır hastalık ve hastaneye yatışı azaltma etkisini zaman içinde kaybettiğini ortaya koydu. Bilim insanları bu yılın Şubat ayından Eylül ayına kadar olan sürede topladığı verileri inceledi.

Bilim insanları, ikinci aşı olunduktan 120 gün sonra aşıların ağır hastalığı koruma oranının yüzde 89’dan yüzde 75’e düştüğünü duyurdu. Öte yandan uzmanlar Moderna aşısında da bir düşüş meydana geldiğini fakat bunun çok daha düşük olduğunu hatırlattı.

İNGİLTERE: BİR AN ÖNCE AŞI OLUN

Öte yandan İngiliz yetkililer de bir açıklama yaptı… İngiliz Sağlık Güvenliği Ajansı bir açıklama yaparak, iki doz Pfizer/BioNTech aşısı olanların Omicron varyantına karşı yüzde 37’lik bir koruma sağladığını duyurdu.

Kurum, üçüncü doz aşı ile birlikte hastalanma riskinin ise yüzde 75 azaldığını hatırlattı. Bilim insanları, “Üçüncü doz Pfizer/BioNTech aşısı olmak Omicron varyantına karşı yüzde 76 oranında koruma sağlıyor. Dolayısıyla bir an önce aşı olunmalı” çağrısında bulundu.

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