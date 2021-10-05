Pfizer-BioNTech aşısının 6 ay sonraki etkisi ortaya çıktı: Yarı yarıya düşüyor

ABD'de yapılan bir araştırma Pfizer-BioNTech aşısının 6 ay sonraki etkisini gözler önüne serdi. Araştırmaya göre, aşının 6 ay sonra virüse karşı koruma oranı neredeyse yarı yarıya düşerek yüzde 47'ye iniyor.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsüyle mücadelede en büyük silah olan aşılarla ilgili araştırmalar devam ediyor. Ortaya çıkan yeni varyantlar aşıların koruyuculuğuyla ilgili soru işaretleri yaratırken, ABD’de Kaiser Permanente Southern California Department of Research and Evaluation uzmanları gerçek hayat verilerini inceledi.

Aralık 2020 ve Ağustos 2021 arasında 3 milyon kişinin sağlık kayıtlarını mercek altına alan uzmanlar, Pfizer-BioNTech’in iki doz corona virüsü aşısının altı ay sonra bile hastaneye yatışı önlemede yüksek oranda başarılı olduğunu ortaya koydu. Ancak hastalığa yakalanmada söz konusu dönemde neredeyse yarı yarıya düşüş olduğu gözlemlendi.

HASTANEYE YATIŞA KARŞI YÜZDE 90



Sonuçları saygın tıp dergisi Lancet’te yayınlanan çalışmaya göre, iki doz olduktan altı ay sonra corona virüsüne karşı korunmada aşının etkisi yüzde 88’den yüzde 47’ye düşüyor. Hastaneye yatışı önlemedeki etki ise yüzde 90’da kalmaya devam ediyor. Bu oran delta varyantı dahil tüm varyantlarda geçerli.

ÜÇÜNCÜ DOZ GEREKLİ



Guardian’a konuşan araştırmanın başında yer alan Dr. Sara Tartof, “Çalışmamız aşının pandemiyi kontrol altına almada, ağır hastalık riskini ve hastaneye yatışı önlemede, delta varyantı dahil tüm varyantlara karşı kritik bir araç olduğunu doğruluyor” dedi.

Uzmanlar bu veriler ışığında üçüncü doz aşının 6 aydan sonra uygulanmasının gerekli olduğu görüşünü savundu.