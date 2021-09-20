Pfizer/BioNTech’ten umut veren corona virüsü aşısı açıklaması

Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in Almanya'da kurduğu BioNTech ile birlikte 1 yıldan kısa bir süre içinde corona virüsü aşısı geliştiren Pfizer bugün dikkat çekici bir açıklama yayınladı.

Sozcu.com.tr

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Dünya çapında 229 milyondan fazla insana bulaşan ve 4.7 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsüne karşı BioNTech ile birlikte aşı geliştiren Pfizer’dan dikkat çekici bir açıklama geldi.

Son dönemde corona virüsü aşısının çocuklara yapılması ile ilgili tartışmalar sürerken, Pfizer incelemeler sonucunda geliştirdikleri mRNA bazlı corona virüsü aşısının çocuklarda çok kuvvetli bir bağışıklık yarattığını duyurdu.

FDA İNCELEYECEK

ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından incelenmesi planlanan verilerde 5 ile 11 yaş arasında corona virüsü aşısı olan çocuklarda Covid-19’a karşı çok güçlü bir koruma oluştuğu belirtildi.

Bu sabah şirket tarafından yapılan ve uluslararası haber ajansları ve medya kuruluşlarının “son dakika” ibaresiyle servis ettiği açıklama bütün dünyada büyük yankı uyandırdı. Pfizer ve BioNTech tarafından yapılan açıklamada verilerin detayları henüz paylaşılmazken bu araştırmanın hakemli bir dergide yayınlanmasının beklendiği kaydedildi.

Her ne kadar yetişkinlere oranla Delta varyantı da dahil olmak üzere corona virüsünden daha az etkilense de okulların açılmasıyla birlikte başta ABD olmak üzere birçok ülkede çocuk vakalarının sayısı artmaya başlamıştı. ABD’de başta aşılama oranının düşük olduğu eyaletler olmak üzere ülke genelinde yaklaşık 30.000 çocuğa corona virüsü bulaşmıştı.

ÇOCUKLARIN BİR KISMINA PLASEBO VERİLDİ

Pfizer/BioNTech’in araştırmasında 5-11 yaşları arasındaki 2268 çocuğun verilerinin incelendiği belirtilirken, bunların üçte ikisine üç hafta arayla iki doz aşı verildiği ve diğer gruba ise plasebo verildiği kaydedildi.

Çocuklarda vaka sayısının düşük olması sebebiyle uzmanlar çocukların bağışıklık tepkisini ölçtü. Corona virüsü aşısı olan çocukların güçlü bir bağışıklık tepkisi verdiği belirtilirken, “16-25 yaş arasındaki bireylerde gördüğümüz antikor seviyelerine ulaşıldı. Üstelik çocuklara verilen aşının oranı 10 mikrogramdı. Yani ergenlere ve yetişkinlere verilen doz miktarının üçte biri” açıklaması yapıldı.

Yetkililer çocuklara daha az doz verilmesinin yan etki oranını azalttığına da dikkat çekti.

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