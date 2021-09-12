Pfizer’den aşı itirafı: Türeci ve Şahin’in ısrarı milyonlarca hayatı kurtardı

Corona virüse karşı en yaygın kullanılan aşılardan biri olan Pfizer-BioNTech'in baş sorumluları aylar sonra aşı itirafında bulundu. Dr Phil Dormitzer, tüm başarısız denemelere rağmen Dr Uğur Şahin ve eşi Dr Özlem Türeci'nin yılmadığını, bu sayede bugün aşının kullanımda olduğunu ve milyonlarca hayat kurtardığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Tüm dünyada son dönemde ortaya çıkan varyantlar nedeniyle corona virüs daha bulaşıcı hale gelirken, vaka sayıları da gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

Bugüne kadar 4,6 milyon kişinin ölümüne neden olan corona virüs için en etkili yöntem kuşkusuz aşılanmak. Dünya genelinde bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 5 milyarı geçerken, aşı şirketleri yaşadıkları zorlukları anlattı.

İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, mRNA teknolojisi ile geliştirilen aşıların en yaygın olarak kullanılanı Pfizer-BioNTech firmasından aylar sonra önemli bir itiraf geldi.

‘ARKADAŞLAR BU İŞ YÜRÜMEYECEK’

Pfizer’in Baş Aşı ve Bilim Sorumlusu Dr Phil Dormitzer BioNTech’in kurucuları Dr Uğur Şahin ve eşi Dr Özlem Türeci ile aralarında geçen görüşmeyi anlattı.

Habere göre, Pfizer yöneticileri virüsün hızla kontrol altına alınacağını düşündüğü için başta aşı geliştirme fikrini reddetti. Ancak Dr Uğur Şahin ve eşi Dr Özlem Türeci, zamanla birlikte bu ön görünün beklendiği gibi gelişmediğini fark edip, aşı geliştirme fikrini ortaya attı. Ancak firma görevlileri bile ikilinin bu çabasına ‘Arkadaşlar bu iş yürümeyecek’ yanıtını verdi.

AŞI OLMAYANLARIN ÖLÜM RİSKİ 11 KAT FAZLA

Dr Phil Dormitzer o dönem bu salgının MERS, SARS gibi kalacağını düşündüğünü ve bu yüzden aşı çalışmalarına sıcak bakmadığını açıkladı. Ancak Türeci ve Şahin tüm bu olumsuz yanıtlara rağmen projeyi savunmaya devam etti.

İkilinin bu ısrarı sonucu bugün Pfizer-BioNTech aşısı milyonlarca insanın hayatını kurtarıyor. Açıklanan rakamlara göre, corona virüs aşısı olmayanların hastalığa yakalanma riskinin 4,5 kat fazla olduğu belirtilirken, ölüm riskinin ise 11 kat fazla olduğu açıklandı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), nisan-temmuz aylarında görülen 600 bin Kovid-19 vakası üzerinde yaptığı inceleme sonucunda, aşı olmayanların, olanlara kıyasla virüsü kapma riskinin ortalama 4,5, hastaneye yatma riskinin 10, ölüm riskininse 11 kat fazla olduğunu açıkladı.

İlginizi Çekebilir Aşı korkusu olanlara Pfizer/BioNTech'ten açıklama geldi