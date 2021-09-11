Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: 1-2 hafta sonra en çok vaka görülen il olabilir

Corona virüsü vaka sayısı en çok artan illerle ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Bugün en az vaka görülen il, 1-2 hafta sonra en çok vaka görülen il olabilir" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Ağustos-3 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli, Bartın olduğunu açıklamıştı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli” ifadelerini kullanmıştı.

“1-2 HAFTA SONRA EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İL OLABİLİR”

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da sosyal medya hesabından verileri değerlendirdi.

Mehmet Ceyhan, açıklamasında şunları ifade etti:

* Bir hafta önce (bugün ve 6 gün önce) açıklanan ‘vaka sayısı artan en çok il’ grafiklerinde sadece 2 il aynı.

* Aşılar bulaşı tam önlemezken şehirlerarası ulaşımda bu kadar kontrolsüz olduğumuz sürece, illeri korumuyor dediğimiz tek doz aşı oranına göre farklı renklere boyamak az vaka görülen illerde önlemlerin azalmasından başka işe yaramıyor.

* Oysa bugün en az vaka görülen il, 1-2 hafta sonra en çok vaka görülen il olabilir.