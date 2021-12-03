Mehmet Ceyhan ‘en çok belirtili hastalığın görüldüğü yaş grubu’ diyerek uyardı: Çok ilginç durum

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Omicron varyantıyla ilgili açıklama yaptı. Ceyhan, "En belirgin özellik hastaneye başvuran hastalarda en büyük artış çocuklarda gözleniyor. 0-9 yaş grubu en çok belirtili hastalığın görüldüğü yaş grubu. Bu yaş grubunun içerisinde de 0-5 yaş grubundaki artış ön plana çıkıyor. Bu çok ilginç bir durum" dedi.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyanın Covid-19 virüsünün yeni varyantı Omicron karşısında paniklememesini ancak hazırlık yapması gerektiğini söyledi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da sosyal medya hesabından yeni varyantla ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı.

“0-9, EN ÇOK BELİRTİLİ HASTALIĞIN GÖRÜLDÜĞÜ YAŞ GRUBU”

Omicron varyantının yayılımına paralel olarak çocuklardaki vaka artışına karşı dikkat edilmesi uyarısında bulunan Ceyhan, şunları belirtti:

* Omicron varyantının ortaya çıkmasıyla birlikte Güney Afrika'da günlük vaka sayıları bir haftada 300'den 11.000'in üstüne çıktı. Şu ana kadar gözlenen vakalar ağır seyretmiyor.

* Ancak en belirgin özellik hastaneye başvuran hastalarda en büyük artış çocuklarda gözleniyor. 0-9 yaş grubu en çok belirtili hastalığın görüldüğü yaş grubu. Bu yaş grubunun içerisinde de 0-5 yaş grubundaki artış ön plana çıkıyor. Bu çok ilginç bir durum.

“ÜÇ NOKTA ÖNEMLİ”

* Çünkü önceki artışlarda 5 yaşın altındaki çocuklarda belirtili hastalık sayısı diğer yaş gruplarına göre daha düşüktü. Üç nokta çok önemli.

* 1. Bu yaş grubu henüz aşı şansına sahip olmadığı için, önlemlerin sıkılaştırılması ve hastalığın küçük çocuklara bulaşmasını engellemek gerekir.

* 2. Bu yaş grubundaki çocuklar soğuk algınlığı ve gribin de en sık görüldüğü, yılda ortalama 10-12 kez ateşli hastalık geçiren gruptur. Test yapmadan, kreşlerde tarama yapmadan tanı koymak mümkün değildir. Bunun için hızlı tanı testleri ile taramalar gerekir.

* 3. Aşılanmamış yetişkinlerin (akraba, komşu, okul ve servis personeli…) küçük çocuklarla temasları engellenmelidir.

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