Prof. Dr. Pala: Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı 72 bin değil, 149 bin

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, CHP Genel Merkezi tarafından 21 ile ilişkin açıklanan vefat sayılarına göre Covid-19'a bağlı ölümlerin Sağlık Bakanlığı'nın duyurduğu gibi 72 binlerde değil, 149 binin üzerinde olduğunu vurguladı.

Halil ATAŞ

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Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ve Bursa Tabip Odası'nın ortaklaşa düzenlediği Prof. Dr. Hamdi Aytekin ve Halk Sağlığı Sempozyumu yapıldı.

Akademik Odalar Birliği'nde gerçekleştirilen sempozyumda sunum yapan Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, Türkiye'de salgın yönetiminde büyük eksikler olduğuna dikkat çekerek, Sağlık Bakanı'nın söyledikleri ile açıklanan veriler arasında büyük çelişkiler olduğunu belirtti.

“REHBERDEKİ DEĞİŞİKLİK DİKKAT ÇEKİYOR”

Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan ‘Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nin Haziran 2021 ile Eylül 2021'de çıkarılan sürümlerini karşılaştıran Pala, “Eylül ayında, Haziran'da yayınlanan rehberde okullar için ifade edilen, ‘4 metrekareye bir kişi' ve ‘sınıflarda en fazla 15 kişinin olması' kısımları çıkarılmış.

Bilim Kurulu'nda değerli bilim insanları bulunmakta ancak bu kuruldan çıkan kararlara anlam veremiyorum. Okulların açılmasına yakın alınan bu karar salgının yayılımını azaltmak için okullarda etkili bir hazırlık yapılmadığını gözler önüne serdi” diye konuştu.

“VİRÜSÜN KÖKENİ SUUDİ ARABİSTAN'DI”

Uluslararası genom analizi veritabanına göre Nisan 2020'de Türkiye'deki Covid-19 virüsünün ağırlıkla Suudi Arabistan kökenli olduğu bilgisini paylaşan Pala, “Bir kişinin ikincil olarak kaç kişiye virüs bulaştırabildiğini gösteren R0 değerinin pandemiye karşı etkili bir yanıt verilmemesi nedeniyle salgının onuncu gününde 9,6'ya kadar çıktı. Söz konusu 9,6 değerinin salgının en hızlı yayıldığı ülkelerde bile en yüksek 6 civarlarında” ifadelerini kullandı.

“AŞILANMA ORANI ASLINDA YÜZDE 54”

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı aşılanma oranının da yanıltıcı olduğunu belirten Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, şunları söyledi: “Yüzde 81 oranını belirlerken sadece 18 yaş üstü nüfus dikkate alınıyor. Yabancı ülkelerden gelen mülteciler de yine bu sayıya dahil değil. Dolayısıyla açıklanan oran gerçeği yansıtmıyor. Zira yüzde 81 gibi bir aşılanma oranı olsaydı bugün toplumsal bağışıklık eşiğine yaklaşmamız beklenirdi. Bizim hesaplarımıza göre aşılanma oranı yüzde 54 civarındadır.”

“VERİLER BENFORD YASASINA DA UYMUYOR”

Sayısal verilerin doğrulanması amacıyla kullanılan Benford Yasası'na göre yapılan bir değerlendirmeyi paylaşan Kayıhan Pala, çıkan sonuçları şöyle açıkladı:

“Benford Yasası'na göre rastgele, doğal olarak ortaya çıkan sayılarda, rakamların kaç kere tekrar ettiği belli bir modele göre olmak zorundadır. Bu yasaya göre Türkiye'nin Covid-19 doğrulanmış olgu verileri Rusya'dan sonra en güvenilmez veriler olma özelliğini taşıyor. En yüksek güvenilirlik ise yüzde 83,5'le Avusturya'da. Türkiye'de bu oran sadece yüzde 23,3.” Türkiye'nin veri sağlanması ve şeffaflığı konusunda da 97'nci sırada.”

“TÜRKİYE ÖLÜM SAYISINDA 19’UNCU”

Bakanlığın iki kez Covid-19 seroprevalans araştırması yaptığını duyurduğunu ama bu çalışmaların ayrıntılı sonuçlarının açıklanmadığına vurgu yapan Pala, vaka sayısında dünyada 6'ncı, ölüm sayısında ise 19'uncu olan Türkiye'nin pandemi ile mücadelede başarılı olmadığını söyledi.

“SAYI BAKANLIĞIN AÇIKLADIĞI GİBİ DEĞİL”

Prof. Dr. Pala, Türkiye'nin 8 Kasım 2021 tarihi itibarıyla 72 bin 510 Covid-19 nedeniyle ölüm bildirdiğini ancak CHP Genel Merkezi’nin 21 il belediyesinden topladığı verilere göre Türkiye'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı gibi 72 bin değil, 149 bin 315 olarak tahmin edildiğini açıkladı.

“BURSA'DA ÖLÜMLER 76 KAT ARTIŞ GÖSTERDİ”

Pala, kendisinin yürütücüsü olduğu bir araştırmanın bulgularını da aktardı: “Bursa'da 2020’de 4 bin 596 kişinin bulaşıcı hastalıklardan dolayı hayatını kaybettiği kayıtlara geçmiş bulunmaktadır. Bursa'da bulaşıcı hastalıklara bağlı ölümler, önceki beş yılın ortalamasına göre 2020 yılında yaklaşık 76 kat artış göstermiştir.”

“OMICRON HENÜZ TESPİT EDİLMEMİŞ!”

Omicron varyantı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Pala, “Yeni endişe verici varyant Omicron, Botsvana, Güney Afrika, Nijerya, Suudi Arabistan, Hong Kong, Almanya, İsrail, Birleşik Krallık, İtalya, Almanya, Belçika, ABD, Kanada, ve Hollanda dahil olmak üzere 24 ülkede saptandı. Havalimanı bağlantısına karşın Türkiye'de henüz saptanmadı. Uluslararası veritabanlarına göre Almanya yeni varyantların tespit edilebilmesi için 108 bin 836 örnekte genom analizi yapmışken, bizde bu sayı sadece 4 bin 601. Bu durum Omicron'un ülkemizde neden hala saptanamadığını açıklıyor olabilir” şeklinde konuştu.

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