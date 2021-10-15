Rusya’da Covid-19 dehşeti büyüyor

Corona virüsü salgınının merkez üslerinden biri olan Rusya'da corona virüsüne bağlı sebeple yaşamını yitirenlerin sayısı artmaya devam ediyor.

Sozcu.com.tr

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Son haftalarda Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısının rekor kırdığı Rusya’dan yine acı haber geldi.

Yetkililer ülkede son 24 saat içerisinde 999 insanın Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bu sayı ülke tarihinde Covid-19’a bağlı sebeplerle kayıtlara geçen günlük ölüm sayısında bir rekor olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada ülkede 32.196 insanda Covid-19 tespit edildiği de belirtildi. Kremlin yönetimi, ölüm sayısındaki artışın ana sebebi olarak aşılama sürecindeki yavaşlık olduğunu duyurdu.

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